El viernes 13 de marzo llega con la expectativa de miles de jugadores que esperan conocer el resultado oficial del Chontico Día. Este popular sorteo de chance vuelve a captar la atención de quienes cada día eligen sus cuatro cifras con la ilusión de acertar el número ganador del Chontico Día, una tradición que se repite a diario entre quienes siguen de cerca las loterías en Colombia.

El Chontico Día en Colombia se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados del país. Su mecánica sencilla -elegir cuatro números y esperar el resultado- mantiene la emoción hasta el momento en que se publica el resultado del Chontico Día, cuando los jugadores revisan rápidamente si su combinación coincidió con las cifras ganadoras del sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 13 de Marzo 2026

Si participaste en el sorteo de hoy o simplemente quieres verificar las cifras ganadoras, aquí encontrarás el resultado oficial de la lotería Chontico Día del viernes 13 de marzo actualizado para comprobar en segundos tu jugada.

Número Ganador: 0191

Y la 5ta Balota: 1.

Cómo se realiza el sorteo del Chontico Día en Colombia

El Chontico Día es un sorteo diario que funciona bajo un sistema claro y regulado en Colombia. Cada jornada se elige el número ganador del Chontico Día mediante la selección aleatoria de cuatro cifras, utilizando balotas numeradas del 0 al 9. Este proceso se realiza con equipos certificados y bajo supervisión oficial, lo que garantiza un resultado transparente y confiable para todos los jugadores.

Participar también es muy sencillo. Solo debes escoger una combinación de cuatro números, ya sea por intuición, fechas especiales o números que tengan significado personal. Si prefieres algo más rápido, puedes usar el número automático del Chontico Día, disponible en puntos de venta autorizados y plataformas digitales. Una vez registrada la jugada, queda lista para el sorteo del mismo día.

Cuánto cuesta jugar la lotería Chontico Día y cómo se pagan los premios

Una de las razones por las que el Chontico Día en Colombia es tan popular es su bajo costo. La jugada mínima comienza desde $600 pesos, y cada jugador puede jugar más si lo desea. En este caso, el premio aumenta proporcionalmente, ya que el pago del premio del Chontico Día se calcula según el valor que se haya invertido.

Además del premio mayor por acertar las cuatro cifras exactas, el sorteo también paga por coincidencias parciales. Es posible ganar acertando tres cifras, dos cifras o incluso la última cifra, lo que amplía las posibilidades de premio. Aun así, es importante recordar que el resultado del Chontico Día siempre depende del azar, por lo que la mejor forma de jugar es hacerlo con responsabilidad y disfrutar la emoción del sorteo diario.