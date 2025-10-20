La Caribeña Día abrió la semana con una nueva jornada de sorteos este lunes 20 de octubre de 2025, manteniendo la expectativa entre miles de jugadores en toda la Costa Atlántica. Un día más de emoción, esperanza y tradición para quienes confían en la suerte como aliada en sus apuestas diarias.

Consulta el resultado de la Lotería Caribeña Día del lunes 20 de octubre

El sorteo de este lunes entregó su resultado oficial para el juego Caribeña Día, correspondiente al 20 de octubre de 2025, validado bajo la supervisión de las autoridades competentes en materia de juegos de suerte y azar en Colombia.

Número Ganador: 4635

Quinta Balota: 2

¿Cómo se calculan las ganancias en el chance Caribeña Día según el valor apostado?

El chance Caribeña Día ofrece distintos niveles de ganancia dependiendo del tipo de apuesta y del valor jugado. Por ejemplo, una apuesta directa paga un monto fijo por cada peso apostado si se aciertan las cuatro cifras exactas, mientras que las combinadas y las aproximaciones tienen tarifas variables. Todo cálculo se realiza conforme a la reglamentación vigente de Coljuegos, entidad encargada de autorizar y supervisar los pagos en el país. Conocer las modalidades y sus proporciones permite a los jugadores planificar sus apuestas con mayor claridad y control sobre las posibles recompensas.

Devoluciones en la Lotería Caribeña Día: ¿en qué casos aplica y cómo se reclama?

En algunos casos excepcionales, la Lotería Caribeña Día contempla devoluciones del valor jugado, principalmente cuando el sorteo presenta errores técnicos o cuando un número se declara inválido. Estas situaciones, aunque poco frecuentes, están reguladas por los términos del operador autorizado y la Superintendencia Nacional de Salud, que garantiza la transparencia de los procedimientos. Para reclamar una devolución, el jugador debe conservar su billete o comprobante original y acudir al punto de venta donde realizó la apuesta, o seguir los pasos indicados por los canales oficiales de atención.