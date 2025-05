Este jueves 22 de mayo se celebró un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de chance con mayor presencia en Colombia. Además de compartir el resultado oficial del día, abordamos un tema muy relevante: cómo orientar a los hijos cuando muestran interés por la lotería desde edades tempranas o durante la adolescencia.

Resultado oficial de La Caribeña Día del jueves 22 de mayo de 2025

El número elegido para entregar el premio es:

Número ganador: 2894

Quinta Balota: 8

Hablar de lotería con niños: enfoque lúdico, sano y responsable

En muchos hogares colombianos, los niños ven a sus padres o abuelos jugar chance y sienten curiosidad. Ante esto, lo más recomendable no es prohibir sin explicación, sino aprovechar el interés para enseñar. Se puede hablar del valor del dinero, de la importancia del ahorro y de cómo estos juegos son parte de una cultura, pero no una herramienta para generar ingresos. También es útil emplear un lenguaje cercano, relacionar el juego con matemáticas básicas, estadísticas simples o incluso elementos de la vida diaria. Así, los más pequeños entienden que se trata de un entretenimiento legal para adultos, y no de una actividad que ellos deban imitar.

Adolescencia y rebeldía: cómo abordar el tema desde el ejemplo y el diálogo

En la juventud, la curiosidad por la lotería puede estar más cargada de deseo, presión social o rebeldía. Algunos adolescentes pueden querer probar suerte como una forma de “ser adultos”, o porque lo ven como una salida fácil. En este punto, el rol de los padres debe ser claro: establecer límites, pero también abrir espacios para el diálogo. Hablar sobre el funcionamiento real de los sorteos, sus probabilidades, los riesgos del juego compulsivo y el papel de la responsabilidad es esencial. Y más aún, predicar con el ejemplo: si en casa se juega con mesura y sin falsas expectativas, será más fácil transmitir ese equilibrio a las nuevas generaciones.