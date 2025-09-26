Este viernes 26 de septiembre de 2025 se celebró una nueva edición del Súper Astro Sol, un sorteo que combina números y signos zodiacales, y que en Colombia despierta no solo interés por el premio, sino también por los rituales y creencias que muchos jugadores mantienen. ¿Es el viernes un día especial para ganar? Aquí te lo contamos junto al resultado oficial de la jornada.

Número ganador del sorteo Súper Astro Sol del 26 de septiembre

Consulta la combinación oficial revelada hoy, compuesta por número y signo zodiacal, correspondiente al sorteo matutino del chance:

Número Ganador: 4073

Signo Zodiacal: Capricornio.

Viernes de fe: rituales y supersticiones que mueven el juego

En Colombia, no son pocos los jugadores que consideran que ciertos días tienen una “energía” distinta. El viernes, en particular, es uno de los más populares entre quienes juegan lotería o chance, pues representa el cierre de la semana laboral y, para muchos, una oportunidad de cambiar la suerte justo antes del fin de semana.

Algunos siguen rituales como usar una prenda de cierto color, quemar incienso, anotar sus sueños del jueves en la noche o simplemente jugar los mismos números cada viernes. Este componente simbólico refuerza la emoción del sorteo y crea una conexión más personal con el juego.

¿Hay más probabilidades de ganar un viernes?

Desde el punto de vista estadístico, no. Cada sorteo es completamente aleatorio y controlado bajo estrictas normas de transparencia en Colombia, por lo que las probabilidades de ganar son las mismas cualquier día de la semana. No existe evidencia técnica que indique que los viernes aumenten las chances de obtener el premio.

Sin embargo, la percepción de “mayor suerte” ese día responde a aspectos culturales, emocionales o personales. Muchas personas juegan más los viernes porque reciben su salario, tienen más tiempo libre o simplemente lo asocian con un buen cierre de semana. Así, aunque la probabilidad no cambie, la motivación sí se incrementa, haciendo del viernes una jornada de alta participación en juegos como el Súper Astro Sol.