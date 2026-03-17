Lunes 16 de marzo en Colombia y ya está la atención puesta en el resultado sorteo Astro Luna, uno de los juegos que cada noche conecta a miles de personas con la ilusión de acertar su número y su signo zodiacal. Si hiciste tu jugada para este sorteo, aquí podrás conocer rápidamente cuál fue la combinación ganadora y confirmar si la suerte estuvo de tu lado.

El Súper Astro Luna se ha convertido en parte del cierre del día para muchos jugadores. Su mezcla de cuatro cifras con un signo del zodiaco le da un toque diferente frente a otros juegos de chance, haciendo que cada resultado tenga un componente especial. Por eso, apenas termina la transmisión oficial, la búsqueda del resultado es casi inmediata.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Lunes 16 de Marzo 2026

Aquí encontrarás la combinación ganadora del día para verificar tu jugada del Súper Astro Luna del 16 de marzo en segundos y saber si tu número y tu signo coincidieron con los elegidos en esta jornada.

Número ganador: 9649

Signo Zodiacal: Piscis.

Cómo funciona la tabla de premios de la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna no maneja premios fijos como otras loterías; aquí todo gira alrededor de multiplicadores. Es decir, lo que ganas depende de cuánto jugaste y qué tan preciso fue tu acierto. El objetivo top es claro: pegarle a las cuatro cifras en orden exacto más el signo zodiacal, porque ahí es donde puedes multiplicar tu jugada hasta 42.000 veces.

Pero no todo es “todo o nada”. El juego también premia los aciertos parciales, lo que mantiene la emoción en cada jugada. Si logras acertar las tres últimas cifras y el signo, ganas 1.000 veces lo invertido. Y si aciertas las dos últimas cifras con el signo, el premio es de 100 veces tu inversión. Esto hace que siempre haya chances reales de ganar algo.

Sorteo Súper Astro Luna en Colombia: un sistema que se adapta a cómo quieras jugar

Otra de las cosas interesantes del Astro Luna es que el premio va totalmente ligado a lo que decides invertir. Puedes jugar desde montos bajos o subir la inversión, y en ambos casos el potencial de ganancia se ajusta directamente a tu elección. Es un sistema flexible que no te obliga a jugar de una sola forma.

Al final, cada jugador arma su propia estrategia: hay quienes van con lo mínimo y otros que arriesgan más buscando un premio grande. Esa libertad, sumada al factor azar, hace que el Súper Astro Luna sea un juego dinámico donde cada jugada se siente diferente y cada noche trae una nueva oportunidad.