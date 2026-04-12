Este domingo 12 de abril en Colombia se siente diferente con la expectativa del resultado sorteo Astro Luna, ese momento del día en el que muchos hacen una pausa para revisar si su número y signo lograron coincidir con la jugada ganadora. Entre descanso, planes tranquilos o tiempo en casa, siempre hay un instante reservado para ver si la suerte apareció.

El Astro Luna ya es parte del cierre del día para muchos. Algunos mantienen sus números de siempre, otros se dejan llevar por la intuición del momento, pero todos comparten esa mezcla de emoción, curiosidad y expectativa que se activa justo antes de conocer el resultado.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Domingo 12 de Abril 2026

Ahora es momento de comprobarlo. Acá puedes conocer el resultado, número y signo ganador de forma rápida y segura, revisar tu jugada y seguir el día con esa sensación que deja cada sorteo.

Número Ganador y Signo Zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Se gana si los números salen en desorden o sin el signo en el Súper Astro Luna?

No. En el Súper Astro Luna tienes que acertar el número en el orden exacto y además coincidir con el signo zodiacal para ganar. Esto aplica tanto para el premio mayor como para los aciertos parciales: el signo correcto siempre es obligatorio.

Si los números salen en desorden o no le pegas al signo, simplemente no hay premio. No importa qué tan cerca hayas estado: la combinación debe ser exacta.

La opción para cubrir ese riesgo es jugar con todos los signos. Así tu número queda respaldado por el zodiaco completo, garantizando el acierto del signo. Eso sí, la apuesta se divide entre los 12, y el reto queda en acertar las cifras en el orden correcto.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 6 al sábado 11 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de abril: 9721-Sagitario.

Martes 7 de abril: 7414-Libra.

Miércoles 8 de abril: 7087-Virgo.

Jueves 9 de abril: 9037-Virgo.

Viernes 10 de abril: 6593-Leo.

Sábado 11 de abril: 1013-Cáncer.

El lunes 13 de abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.