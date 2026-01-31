La tarde del sábado 31 de enero de 2026 avanzó en Colombia con un ambiente marcado por el optimismo, el movimiento comercial y el entusiasmo propio del fin de semana. En ese contexto, el Súper Astro Sol volvió a ocupar un lugar protagónico en su horario habitual de las 4:00 p.m., consolidándose como uno de los juegos de chance más esperados de la jornada. Para miles de participantes, este sorteo representa una pausa entretenida en medio de un sábado activo, con la ilusión intacta de alcanzar un premio significativo.

Súper Astro Sol – resultado del sábado 31 de enero

En este espacio se consigna el resultado oficial del sorteo:

Número Ganador: 6688

Signo Zodiacal: Sagitario

La combinación entre número y signo vuelve único a este juego y es la base de su gran atractivo a nivel nacional.

¿Cómo se gana en Colombia el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol se caracteriza por una mecánica clara, pero con distintas posibilidades que permiten ajustar la apuesta según la estrategia de cada jugador. En Colombia, el juego consiste en seleccionar un número de cuatro (4) cifras y uno de los doce (12) signos zodiacales. Para quienes desean ampliar sus opciones, también existe la posibilidad de jugar el mismo número con los doce signos, incrementando así las probabilidades de acierto.

Apuesta con un solo signo

En esta modalidad, el jugador elige un número de cuatro cifras y un signo zodiacal específico. Se considera ganador si:

Acierta las 4 cifras en orden ,

, Acierta las 3 últimas cifras en orden , o

, o Acierta las 2 últimas cifras en orden,

siempre y cuando el resultado corresponda exactamente al signo apostado.

Apuesta con todos los signos

Aquí el jugador apuesta el mismo número de cuatro cifras, pero cubriendo los 12 signos zodiacales. En este caso, se gana si se aciertan:

Las 4 cifras ,

, Las 3 últimas cifras , o

, o Las 2 últimas cifras,

en orden de izquierda a derecha, con cualquiera de los signos del resultado.

¿Cuánto pagan los sorteos del Súper Astro Sol?

El valor de la apuesta es flexible y se adapta a distintos presupuestos. En Colombia, se puede jugar desde $500 pesos (valor mínimo por tiquete) hasta $10.000 pesos (valor máximo por apuesta), con la posibilidad de realizar hasta cuatro apuestas por tiquete.

Los premios se calculan de la siguiente manera:

Cuatro cifras en orden + signo: gana 42.000 veces lo apostado

gana Tres cifras en orden + signo: gana 1.000 veces lo apostado

gana Dos últimas cifras en orden + signo: paga 100 veces lo apostado

Un juego que mantiene viva la expectativa

El Súper Astro Sol del sábado 31 de enero de 2026 volvió a demostrar por qué es uno de los juegos más entretenidos del país. Su combinación de número y signo, junto con diferentes formas de ganar y atractivos pagos, mantiene viva la expectativa en cada sorteo, acompañando a los jugadores en una tarde de sábado cargada de ilusión.