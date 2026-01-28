En 2026, los pensionados en Colombia empezaron el año con un cambio relevante en los aportes obligatorios al sistema de salud. Se trata de un ajuste que impacta directamente el valor que se descuenta cada mes de la mesada pensional y que busca aliviar la carga económica de los jubilados con menores ingresos, en un contexto marcado por el aumento del salario mínimo y el costo de vida.

Este descuento ha generado múltiples consultas, especialmente entre quienes quieren saber si están incluidos en el beneficio, cuál es el nuevo porcentaje que se les aplica y cómo confirmar que el ajuste ya se refleja correctamente en su pago mensual. Entender cómo funciona el aporte a salud en 2026 es clave para evitar confusiones y tener claridad sobre el ingreso real que recibirá cada pensionado.

Cómo funciona el aporte a salud de los pensionados en Colombia

En Colombia, todas las personas que reciben una pensión deben realizar un aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este descuento se aplica de forma automática sobre la mesada y es gestionado por la entidad que paga la pensión, ya sea un fondo público o privado.

La normativa establece que el aporte se calcula siempre sobre el valor total de la mesada pensional y que el porcentaje a descontar depende del nivel de ingresos del jubilado, medido en salarios mínimos legales mensuales vigentes. A diferencia de los trabajadores activos, los pensionados no realizan aportes a pensión, ya que esa obligación se cumplió durante su vida laboral. Por esta razón, el descuento a salud es el único aporte obligatorio por seguridad social que se les aplica.

El salario mínimo 2026 y su efecto en las pensiones de los colombianos

Con el ajuste del salario mínimo para 2026 (fijado en $1.750.905), las personas que reciben una pensión equivalente a un salario mínimo vieron reflejado un incremento frente al valor del año anterior, que era de $1.423.500. Este aumento no solo mejora el ingreso mensual, sino que también redefine el porcentaje del aporte a salud para un grupo importante de pensionados.

El nuevo salario mínimo se convierte en el punto de referencia para determinar quiénes acceden al descuento y qué porcentaje se les descuenta mensualmente, lo que explica por qué muchos jubilados notan cambios en su desprendible de pago desde los primeros meses del año.

Qué pensionados tienen descuento en aportes a la salud en 2026 en Colombia

El Gobierno nacional confirmó que, a partir de 2026, los aportes a salud de los pensionados se ajustan de manera diferencial según el monto de la mesada. El objetivo es reducir la carga para quienes cuentan con ingresos más bajos y mantener el esquema tradicional para quienes reciben pensiones más altas.

En concreto, el descuento funciona así:

Los pensionados que reciben un salario mínimo mensual ($1.750.905) tienen un aporte a salud del 4%. Este cambio representa una reducción significativa frente al porcentaje anterior y se traduce en un descuento aproximado de $70.036 menos cada mes.

Este cambio representa una reducción significativa frente al porcentaje anterior y se traduce en un Quienes reciben más de un salario mínimo y hasta tres salarios mínimos realizan un aporte del 10% sobre el valor total de su mesada pensional.

sobre el valor total de su mesada pensional. Los pensionados que reciben más de tres salarios mínimos continúan cotizando el 12% a salud, porcentaje que se mantiene sin cambios para este grupo.

Este esquema busca que el aporte sea proporcional a la capacidad económica de cada jubilado, beneficiando principalmente a quienes dependen de una pensión mínima para cubrir sus gastos básicos.

Cuánto dinero se descuenta realmente de la mesada de un pensionado

El impacto del descuento se percibe directamente en el valor neto que recibe el pensionado cada mes. Para quienes están en el rango del salario mínimo, el cambio es el más notorio, ya que el porcentaje baja al 4% y permite conservar una mayor parte del ingreso mensual.

En el caso de los pensionados con ingresos superiores, aunque el descuento sigue siendo del 10% o del 12%, el sistema mantiene una lógica de equidad, evitando que todos los jubilados paguen el mismo porcentaje sin tener en cuenta su nivel de ingresos.

Revisar el valor exacto descontado en el desprendible de pago es fundamental para entender cómo se aplica el ajuste y cuánto dinero se destina realmente al sistema de salud.

Por qué este es el único descuento obligatorio para los jubilados en Colombia

Una de las dudas más frecuentes entre los pensionados es si existen otros descuentos obligatorios además del aporte a salud. La respuesta es no. Los jubilados en Colombia no cotizan nuevamente a pensión ni a otros subsistemas de la seguridad social, ya que esas contribuciones se realizaron durante su etapa laboral.

Esto significa que el descuento por salud es el único aporte obligatorio que se aplica de forma automática sobre la mesada. Cualquier otro descuento que aparezca en el pago mensual corresponde a conceptos distintos y debe estar debidamente autorizado.

Cómo saber si usted es beneficiario del descuento en salud

Para confirmar si el descuento en aportes a salud ya se está aplicando correctamente en 2026, el primer paso es revisar el desprendible de pago de la pensión. Allí debe aparecer el porcentaje descontado y el valor exacto retenido por concepto de salud.

Si la mesada corresponde a un salario mínimo, el aporte debe ser del 4%. En caso de recibir más de un salario mínimo, el porcentaje debe ser del 10% o del 12%, según el nivel de ingresos. Si existe alguna inconsistencia, el pensionado puede comunicarse con la entidad pagadora de su pensión o solicitar una explicación detallada del cálculo.

Mantenerse informado sobre estos ajustes permite no solo verificar que el descuento sea correcto, sino también planificar mejor la economía personal durante 2026, con claridad sobre cuánto se destina a salud y cuánto queda disponible cada mes.