El sorteo de la Lotería Caribeña Día correspondiente a este jueves 11 de septiembre de 2025 ya arrojó sus resultados oficiales. Como siempre, los apostadores estuvieron atentos al desarrollo del juego, en busca del número ganador que reparte importantes premios.

Número ganador de la Caribeña Día del 11 de septiembre

Estos son los resultados confirmados para la Caribeña Día en Colombia:

Número Ganador: 6536

Quinta Balota: 2

Qué requisitos debo cumplir si quiero crear una nueva lotería en Colombia

En Colombia, la creación de una nueva lotería requiere una serie de pasos legales y administrativos regulados por la normatividad vigente. En primer lugar, se necesita autorización de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país. Además, el solicitante debe presentar un plan financiero sólido, demostrar capacidad económica para respaldar los premios y cumplir con las condiciones técnicas de operación, como sistemas de seguridad y mecanismos de control de los sorteos. Otro requisito indispensable es destinar un porcentaje de las utilidades al financiamiento del sector salud, obligación establecida en la ley para todas las entidades de azar.

¿Es rentable convertirse en un empresario del azar?

Convertirse en empresario del sector de los juegos de azar puede resultar rentable, pero depende de múltiples factores. La inversión inicial es alta debido a la infraestructura tecnológica, la publicidad y la reglamentación. No obstante, los premios y la dinámica de los chance, las loterías y los secos generan una participación masiva en la población, lo que puede traducirse en grandes ingresos. Sin embargo, es importante tener en cuenta la fuerte competencia en el mercado colombiano y las obligaciones tributarias con el Estado, que reducen los márgenes de ganancia si no se administra correctamente.