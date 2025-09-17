La Lotería Caribeña Día realizó este miércoles 17 de septiembre de 2025 su tradicional sorteo en Colombia, un espacio que diariamente mantiene la ilusión de miles de jugadores que buscan cambiar su destino con un número ganador. Este juego de azar, autorizado por Coljuegos, sigue siendo una de las opciones más buscadas por quienes disfrutan del chance y de las apuestas responsables en el país.

Número ganador de la Lotería Caribeña Día

El sorteo de este miércoles entregó el resultado que muchos esperaban, disponible en el espacio habitual de transmisión y en los puntos de venta autorizados en todo el territorio nacional.

Número Ganador: 4500

Quinta Balota: 6

La importancia de conservar en buen estado el billete o colilla

Uno de los consejos más valiosos para todo apostador es cuidar la colilla o billete del sorteo, ya que es el documento que acredita al jugador como legítimo ganador del premio. En Colombia, al presentar un tiquete deteriorado, con tachones o enmendaduras, el proceso de cobro puede verse afectado. Por ello, se recomienda guardarlo en un lugar seguro, protegido de la humedad y lejos de cualquier manipulación indebida.

Además, en el caso de los juegos virtuales, es esencial conservar el comprobante digital enviado por el operador. Tanto en físico como en digital, la colilla es la llave de acceso al sorteo y la única garantía para reclamar el premio en caso de resultar favorecido.

Cómo identificar un punto de venta autorizado en Colombia

Otro aspecto fundamental es asegurarse de jugar y reclamar premios únicamente en puntos de venta autorizados. En Colombia, las redes como SuRed, PagaTodo y SuperGiros son reconocidas por contar con el aval de Coljuegos. Estos establecimientos están debidamente identificados con logos visibles, terminales oficiales y certificados que respaldan su legalidad.

Participar en lugares no autorizados puede exponer al jugador a fraudes o pérdida de dinero. Además, al comprar en un puesto legal, el apostador tiene la certeza de que su dinero contribuye al sistema de salud del país, objetivo principal de las loterías.