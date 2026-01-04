El domingo 4 de enero se vive en Colombia con un ritmo más pausado, ideal para descansar y conocer el resultado del Chontico Día, un sorteo que se ha convertido en parte del día a día de miles de jugadores en todo el país.

La expectativa por el resultado confirmado del Chontico Día se mantiene intacta, especialmente en los fines de semana, cuando el tiempo permite revisar con calma cada cifra y soñar con una buena noticia. Gracias a su frecuencia diaria y a su sistema de premios escalonados, este juego ofrece múltiples oportunidades de ganar, incluso sin acertar el número completo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 4 de Enero 2026

A continuación, encontrarás el resultado oficial de la Lotería Chontico Día del domingo 4 de enero, presentado de forma clara y confiable para que verifiques tu jugada sin contratiempos. En un día pensado para comenzar la semana con tranquilidad, cada número puede convertirse en una sorpresa, y la ilusión se renueva con cada sorteo.

Número ganador: 2109

Y la 5ta Balota: 0

¿Cuál es el valor de la jugada del Chontico Día en 2025?

Durante 2025, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de chance más económicos y fáciles de jugar en Colombia. Con una inversión mínima de $600 pesos, cualquier persona puede elegir su combinación de cuatro cifras y participar sin necesidad de realizar una inversión alta.

A partir de ese monto inicial, cada jugador tiene la libertad de definir cuánto desea jugar, lo que hace del Chontico Día una opción flexible y adaptable a distintos presupuestos. Ya sea con una jugada pequeña o con un valor mayor, el sorteo permite disfrutar la emoción del chance de forma responsable y acorde a las posibilidades de cada participante.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 29 de diciembre al sábado 3 de enero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 29 de diciembre: 0847-0.

Martes 30 de diciembre: 2777-6.

Miércoles 31 de diciembre: 4344-8.

Jueves 1 de enero: 5024-8.

Viernes 2 de enero: 9336-1.

Sábado 3 de enero: 9782-0.

El lunes 5 de enero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.