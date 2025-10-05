La Lotería de Boyacá celebró este sábado 4 de octubre de 2025 un nuevo sorteo lleno de expectativa en todo el país. El premio mayor en esta ocasión asciende a $15.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más altos de Colombia. Miles de jugadores depositaron su fe en los números de la suerte, con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores de esta tradicional lotería, reconocida por su transparencia, compromiso social y aporte constante a la salud pública.

Número Premio Mayor de la Lotería de Boyacá del 4 de octubre

El sorteo de esta noche se realizó bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando total transparencia en cada fase del proceso. A continuación, te presentamos el resultado oficial del Premio Mayor y su respectiva serie.

Premio Mayor: 2138

Serie: 169

Recuerda conservar siempre en buen estado tu billete o colilla, ya que es el documento indispensable para reclamar el premio sin inconvenientes. Su deterioro, pérdida o alteración puede impedir el pago, de acuerdo con las normas vigentes de Coljuegos y la Lotería de Boyacá.

Lotería de Boyacá, tradición e historia en Colombia

La Lotería de Boyacá es una de las instituciones más emblemáticas del país, reconocida por su aporte histórico y su papel protagónico en el fortalecimiento del sector salud. A lo largo de más de un siglo, ha mantenido su compromiso con la generación responsable de recursos económicos, contribuyendo activamente al bienestar social y al desarrollo regional.

Opera con transparencia, eficacia y un alto sentido de responsabilidad dentro del monopolio de juegos de suerte y azar, respaldada por un equipo humano comprometido con la calidad y la mejora continua.

Creación

La Lotería y Beneficencia de Boyacá fue creada mediante la Ordenanza N.º 061 del 3 de mayo de 1923, como una empresa comercial del Departamento de Boyacá con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Se rige por el derecho privado en sus actos comerciales y por el derecho público en el ejercicio de sus funciones administrativas.

Misión

La Lotería de Boyacá tiene como misión generar recursos económicos con responsabilidad social para apoyar la financiación de los servicios de salud y el bienestar de los ciudadanos. Esto lo logra mediante la operación y comercialización transparente y eficaz del monopolio de arbitrio rentístico departamental de juegos de suerte y azar, con procesos de calidad y un equipo comprometido con la excelencia.

Visión

Ser una empresa líder en la transferencia de recursos económicos al sector salud, reconocida en el ámbito nacional por su compromiso institucional, la calidad y la excelencia en la operación de sorteos y la comercialización de juegos de azar.