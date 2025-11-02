La Lotería de Boyacá, reconocida como la más tradicional de Colombia, volvió a emocionar a los participantes con su esperado sorteo de cada sábado. Es una de las pocas loterías que conserva el hábito familiar de reunirse para ver el sorteo en vivo, convirtiéndose en una tradición que une generaciones y despierta ilusiones en todos los rincones del país.

Premio Mayor del sorteo del sábado 1 de noviembre de 2025

En la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, la Lotería de Boyacá volvió a entregar un total de $39.600.000.000 en premios, con un Premio Mayor de $17.000 millones de pesos, cifra que la mantiene entre las más atractivas del país. Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:

Premio Mayor: 5119

Serie: 363

Miles de jugadores en Colombia verifican sus billetes cada fin de semana con la esperanza de convertirse en los nuevos millonarios del país.

¿Cuál es el Plan de Premios en Colombia de la Lotería de Boyacá?

Actualmente, la Lotería de Boyacá cuenta con un excelente Plan de Premios que asciende a $37.600.000.000, distribuidos de la siguiente manera:

1 Premio Mayor de $15.000.000.000

de 1 Seco Premio Fortuna de $1.000.000.000

de 1 Seco Premio Alegría de $300.000.000

de 1 Seco Premio Esperanza de $100.000.000

de 4 Secos Premio Berraquera de $50.000.000

de 15 Secos Premio Optimismo de $20.000.000

de 38 Secos Premio Valentía de $10.000.000

de Pago al Premio Mayor en diferente serie: $4.800.000

Un plan de premios amplio, sólido y atractivo que sigue consolidando a esta lotería como una de las más importantes y confiables en el país.

Porcentajes del Premio Mayor con fracciones

A continuación, los valores brutos y netos del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá, según el número de fracciones que posea el jugador:

Premio Mayor 4 Fracciones: Valor bruto $15.000.000.000 – Valor neto $9.960.000.000

Premio Mayor 3 Fracciones: Valor bruto $11.250.000.000 – Valor neto $7.470.000.000

Premio Mayor 2 Fracciones: Valor bruto $7.500.000.000 – Valor neto $4.980.000.000

Premio Mayor 1 Fracción: Valor bruto $3.750.000.000 – Valor neto $2.490.000.000

De esta manera, los apostadores pueden calcular con precisión el monto final de su premio según la cantidad de fracciones que hayan adquirido.

¿Qué impuestos tienen los premios de la Lotería de Boyacá?

Por disposición del artículo 48 de la Ley 643 de 2001, todos los premios obtenidos mediante loterías en Colombia están sujetos a deducciones tributarias específicas. En primer lugar, se aplica un 17% sobre el valor nominal del premio correspondiente al impuesto a ganadores, el cual se destina directamente al sector salud de los colombianos.

Además, cuando el premio supera las 48 UVT —y considerando que para el año 2024 cada UVT equivale a $47.065, lo que da un total de $2.259.120— se genera una retención del 20% por concepto de ganancias ocasionales, dinero que es transferido a la DIAN.

Estas disposiciones garantizan que los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar también contribuyan al bienestar social y al desarrollo económico del país.