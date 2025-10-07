Este martes 7 de octubre de 2025 se celebró una nueva edición del Súper Astro Sol, un sorteo que combina números y signos zodiacales, y que en Colombia despierta no solo interés por el premio, sino también por los rituales y creencias que muchos jugadores mantienen. Aquí te lo contamos detalles del resultado de esta jornada.
Resultado del Súper Astro Sol del martes 7 de octubre de 2025
La modificación ofrece a los jugadores más tiempo para analizar sus combinaciones, jugar con mesura y tomar decisiones más estratégicas antes de buscar el ansiado premio.
- Número Ganador: 2627
- Signo Zodiacal: Aries.
Así se gana el Súper Astro Sol en Colombia
El Súper Astro Sol tiene un atractivo plan de premios que brinda tres oportunidades de ganar con una misma apuesta. A continuación, te explicamos cómo funciona:
1. Aciertas las 4 cifras en orden + el signo zodiacal
- Debes acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.
- Además, debes acertar el signo zodiacal correspondiente.
- Pago: 42.000 veces lo apostado.
2. Aciertas las últimas 3 cifras en orden + el signo zodiacal
- Acertarás si coinciden las tres últimas cifras en orden, más el signo zodiacal.
- No importa si la primera cifra no es igual.
- Pago: 1.000 veces lo apostado.
3. Aciertas las últimas 2 cifras en orden + el signo zodiacal
- Solo necesitas acertar las dos últimas cifras en el mismo orden y el signo zodiacal.
- Las dos primeras cifras pueden no coincidir.
- Pago: 100 veces lo apostado.
Este sistema de recompensas ha convertido a Súper Astro en una de las opciones más emocionantes y completas dentro de los juegos de lotería en el país.
Astro Sol: más tiempo y más opciones de ganar
Recordemos que el Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. La idea de este horario es ofrecer mejores condiciones y más espacio para meditar tu estrategia y jugar con responsabilidad en Colombia, sin afanes y con toda la ilusión de transformar la vida con un golpe de suerte.
El espíritu del juego se mantiene intacto: una propuesta emocionante, transparente y regulada que mezcla la emoción del azar con la energía de los signos zodiacales.