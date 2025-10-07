Este martes 7 de octubre de 2025 se celebró una nueva edición del Súper Astro Sol, un sorteo que combina números y signos zodiacales, y que en Colombia despierta no solo interés por el premio, sino también por los rituales y creencias que muchos jugadores mantienen. Aquí te lo contamos detalles del resultado de esta jornada.

Resultado del Súper Astro Sol del martes 7 de octubre de 2025

La modificación ofrece a los jugadores más tiempo para analizar sus combinaciones, jugar con mesura y tomar decisiones más estratégicas antes de buscar el ansiado premio.

Número Ganador: 2627

Signo Zodiacal: Aries.

Así se gana el Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol tiene un atractivo plan de premios que brinda tres oportunidades de ganar con una misma apuesta. A continuación, te explicamos cómo funciona:

1. Aciertas las 4 cifras en orden + el signo zodiacal

Debes acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

en el mismo orden del resultado oficial. Además, debes acertar el signo zodiacal correspondiente.

correspondiente. Pago: 42.000 veces lo apostado.

2. Aciertas las últimas 3 cifras en orden + el signo zodiacal

Acertarás si coinciden las tres últimas cifras en orden, más el signo zodiacal .

en orden, más el . No importa si la primera cifra no es igual.

Pago: 1.000 veces lo apostado.

3. Aciertas las últimas 2 cifras en orden + el signo zodiacal

Solo necesitas acertar las dos últimas cifras en el mismo orden y el signo zodiacal .

en el mismo orden y el . Las dos primeras cifras pueden no coincidir.

Pago: 100 veces lo apostado.

Este sistema de recompensas ha convertido a Súper Astro en una de las opciones más emocionantes y completas dentro de los juegos de lotería en el país.

Astro Sol: más tiempo y más opciones de ganar

Recordemos que el Súper Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. La idea de este horario es ofrecer mejores condiciones y más espacio para meditar tu estrategia y jugar con responsabilidad en Colombia, sin afanes y con toda la ilusión de transformar la vida con un golpe de suerte.

El espíritu del juego se mantiene intacto: una propuesta emocionante, transparente y regulada que mezcla la emoción del azar con la energía de los signos zodiacales.