El Súper Astro Sol correspondiente al miércoles 5 de noviembre de 2025 volvió a capturar la atención de miles de apostadores en Colombia, quienes, como cada jornada, siguieron de cerca el sorteo con la esperanza de acertar la combinación de números y signos zodiacales que define a este popular juego de chance.

Este sorteo, que combina el azar con la astrología, continúa siendo uno de los preferidos por los jugadores gracias a su innovador sistema de premios y a la emoción que despierta el hecho de confiar la suerte a los astros y al universo.

Resultado oficial del Súper Astro Sol del 5 de noviembre de 2025

Estos son los resultados verificados del sorteo para que los jugadores puedan confirmar sus aciertos:

Número Ganador: 8564

Signo Zodiacal: Acuario.

La validación del resultado se realizó mediante los protocolos oficiales de supervisión exigidos por Coljuegos, garantizando la transparencia y confiabilidad del proceso.

Cuánto paga el Súper Astro Sol según el valor apostado

El Súper Astro Sol ofrece un plan de premios atractivo que premia a los jugadores dependiendo del monto apostado y el tipo de coincidencia lograda. A continuación, los pagos aproximados por cada peso apostado:

Acierto de 4 cifras en orden + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

lo apostado. Acierto de las últimas 3 cifras en orden + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

lo apostado. Acierto de las últimas 2 cifras en orden + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Estos multiplicadores hacen que incluso una apuesta mínima pueda convertirse en un premio significativo, siempre que el número y el signo coincidan exactamente con los resultados oficiales. En este sistema, el signo zodiacal es el elemento decisivo que define la victoria y diferencia al Súper Astro de otros juegos de lotería y chance en el país.

Súper Astro Sol: jugar con un signo o con los doce

El Súper Astro Sol permite escoger entre dos modalidades: jugar con un solo signo o participar con los doce.

En la primera modalidad, el apostador elige su número y un signo específico; solo ganará si ambos coinciden con el resultado. En la segunda, el valor de la apuesta se divide en doce partes, cubriendo todos los signos zodiacales. Aunque los premios son proporcionalmente menores, la probabilidad de acierto aumenta considerablemente.

Ambas opciones están disponibles en los puntos de venta de SuRed, SuperGIROS, PagaTodo y otros operadores autorizados en Colombia, asegurando un proceso regulado y transparente bajo la supervisión de Coljuegos.

El Súper Astro Sol sigue siendo un referente de entretenimiento y suerte en el país, combinando la emoción del juego con el encanto de la astrología, y reafirmando.