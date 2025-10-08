La Lotería Caribeña Día realizó su sorteo correspondiente al miércoles 8 de octubre de 2025 en la ciudad de Barranquilla, bajo la supervisión de las autoridades competentes que garantizan la legalidad y transparencia del proceso. Este tradicional sorteo en Colombia continúa siendo uno de los favoritos entre los jugadores que buscan ganar un premio con sus números de la suerte.

A continuación, te presentamos el resultado del día y dos temas de interés para quienes participan regularmente en esta popular lotería.

Número ganador de La Caribeña Día del miércoles 8 de octubre de 2025

El sorteo dejó un nuevo número ganador y una quinta balota que definen la suerte de los apostadores en esta jornada.

Número Ganador: 2326

Quinta Balota: 0

¿Dónde puedo comprar de forma segura mi boleto de Caribeña Día?

Para participar en el sorteo de La Caribeña Día, lo más importante es adquirir el boleto únicamente en puntos de venta autorizados como Súper Giros, Su Red y Paga Todo, entre otros. Estos establecimientos se encuentran debidamente identificados con el logotipo oficial de la Lotería Caribeña y operan bajo licencias emitidas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Además, muchos de estos puntos permiten realizar apuestas electrónicas de manera segura, garantizando que los números elegidos queden registrados correctamente en el sistema. Se recomienda siempre conservar la colilla original, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio en caso de acierto.

¿Puede un familiar en Colombia reclamar el premio a nombre mío?

En caso de resultar ganador, el reclamo del premio debe hacerlo directamente el titular del boleto o colilla de La Caribeña Día. Sin embargo, la normativa permite que un familiar o tercero autorizado pueda realizar el trámite en nombre del jugador, siempre y cuando presente una carta de autorización autenticada, copia del documento de identidad del ganador y los soportes originales del boleto premiado.

Las autoridades de la lotería y los puntos de pago están en la obligación de verificar la validez de la documentación antes de proceder con la entrega del premio, asegurando así un proceso transparente y conforme a las disposiciones legales vigentes.