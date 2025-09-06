El Súper Astro Sol ya reveló su resultado oficial para este sábado 6 de septiembre de 2025. Si tienes en tus manos un billete de este sorteo, revisa con atención porque podrías ser el afortunado ganador. Esta lotería es una de las más populares en Colombia, permitiendo que muchas personas sueñen con llevarse un gran premio.

Acá están número y signo ganadores del sorteo en esta popular lotería

El resultado oficial del Súper Astro Sol de hoy, sábado 6 de septiembre, ya está disponible. Revisa si tu billete coincide con el número ganador y el signo zodiacal correspondiente.

Número Ganador: 7644

Signo Zodiacal: Libra

Así se realiza el sorteo de la lotería Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol realiza sus sorteos de lunes a sábado a las 4:00 p.m. en un acto público transmitido por medios oficiales. Para garantizar la transparencia, se emplea un sistema de balotas y urnas verificadas por autoridades de Coljuegos. Durante el sorteo, se extrae un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, combinación que define al ganador del premio mayor y de otras categorías de premios según la cantidad apostada y el tipo de acierto.

¿Si gano el premio de esta lotería debo pagar impuestos?

Sí, en Colombia los ganadores de lotería deben pagar impuestos sobre sus premios. De acuerdo con la legislación vigente, el ganador debe asumir un descuento del 20% por concepto de retención en la fuente, además de un porcentaje adicional correspondiente al impuesto sobre ganancias ocasionales. Se recomienda consultar con un asesor financiero para conocer el monto exacto a pagar y las opciones disponibles para optimizar el cobro del premio.

Aspectos legales de las loterías en Colombia

Las loterías en Colombia están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar y controlar los juegos de azar en el país. Para operar legalmente, las loterías deben cumplir con estrictas normativas que garantizan la transparencia de los sorteos y la correcta distribución de recursos para el sector de la salud. Además, existen leyes que protegen a los jugadores y evitan prácticas fraudulentas en la comercialización de los boletos.