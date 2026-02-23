Arrancar un lunes no siempre es sencillo. Con agendas cargadas y múltiples compromisos en marcha, la tarde avanza en Colombia mientras miles de jugadores hacen una pausa para consultar el resultado del Sinuano Día del 23 de febrero de 2026, uno de los chances más tradicionales del país en su horario habitual de las 2:30 p.m.

Como ocurre a diario, el interés gira en torno al sorteo y a la correcta verificación del boleto, documento esencial para validar cualquier premio.

Resultado Sinuano Día del 23 de febrero de 2026

Número Ganador: 1424

Quinta Balota: 3

Conserve su comprobante en buen estado hasta confirmar oficialmente el resultado.

¿Qué hacer si el billete ganador se deteriora o presenta daños visibles?

En los juegos de chance en Colombia, el comprobante físico es el único respaldo válido para reclamar un premio. Si el billete o colilla presenta daños visibles —rasgaduras, manchas, desgaste o pérdida parcial de información— la situación debe manejarse con rapidez.

Lo primero es verificar que los datos esenciales sigan siendo legibles:

Número jugado.

Fecha del sorteo .

. Nombre del juego.

Código de validación.

Si estos elementos pueden leerse con claridad, el proceso de validación suele continuar con normalidad. En caso de deterioro significativo, el operador autorizado evaluará el documento para confirmar su autenticidad conforme a la normativa supervisada por Coljuegos.

Es importante no intentar alterar el documento ni reconstruirlo manualmente. Cualquier modificación puede invalidarlo.

La conservación del billete, clave para proteger cualquier premio

La mejor estrategia es preventiva. Conservar adecuadamente el boleto evita contratiempos al momento de reclamar un premio.

Algunas recomendaciones prácticas:

Guardarlo en un lugar seco y protegido de la humedad.

Evitar doblarlo excesivamente.

No exponerlo a calor directo o líquidos.

Revisarlo antes de almacenarlo para confirmar que la impresión sea clara.

En el entorno de la lotería y el chance, la responsabilidad no termina al registrar la jugada. Proteger el comprobante es tan importante como acertar el número.

Participar debe entenderse como una actividad recreativa dentro del marco regulado en Colombia, donde la información y el cuidado de los documentos garantizan una experiencia transparente y sin inconvenientes.