La Lotería Caribeña Día volvió a despertar la ilusión de miles de jugadores en todo el país este domingo 5 de octubre de 2025, con un nuevo sorteo lleno de expectativa. El evento se realizó en Barranquilla, bajo la supervisión de las autoridades competentes y cumpliendo con todos los protocolos de transparencia exigidos por Coljuegos.

Como cada jornada, el sorteo se llevó a cabo a las 2:30 p.m., hora en la que se definió el número de la suerte para los participantes que confiaron en su combinación ganadora. A continuación, te presentamos el resultado principal y dos temas clave relacionados con el proceso de cobro y las obligaciones tributarias que deben tener en cuenta los ganadores.

Número ganador de la Caribeña Día del domingo 5 de octubre

El sorteo de hoy dejó un nuevo número ganador que premió a varios apostadores en distintas regiones de Colombia, junto con la tradicional quinta balota, modalidad que otorga oportunidades adicionales de ganar.

Número Ganador: 3682

Quinta Balota: 8.

¿Cuál es la documentación obligatoria para cobrar el premio de esta Lotería?

Para reclamar un premio de la Lotería Caribeña Día, el ganador debe presentar los documentos exigidos por la normatividad vigente en Colombia. Este proceso busca garantizar la autenticidad del billete y la identidad del apostador, evitando fraudes y reclamaciones indebidas.

Los documentos requeridos son:

Documento de identidad original y vigente del ganador.

del ganador. Billete o colilla original en buen estado, legible y sin alteraciones visibles.

en buen estado, legible y sin alteraciones visibles. En caso de premios superiores al monto establecido por Coljuegos, puede requerirse el certificado bancario del titular para efectuar el pago por medio de transferencia o cheque de gerencia.

La verificación de la autenticidad del billete se realiza en presencia de personal autorizado. En caso de detectarse irregularidades o deterioro que impida la lectura del número o serie, el pago puede ser suspendido hasta validar la información con la entidad organizadora.

Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas La Caribeña Día

Todo premio de lotería, chance o sorteo en Colombia está sujeto a retención en la fuente, de acuerdo con la normatividad de la DIAN. En el caso de la Lotería Caribeña Día, la tasa de retención vigente es del 20% sobre el valor neto del premio, aplicable únicamente a las ganancias superiores a 48 UVT.

Esto significa que si el monto ganado supera ese umbral, el operador descontará automáticamente la retención antes de entregar el pago final. Dicho valor se destina al cumplimiento de obligaciones tributarias del jugador, por lo que no es reembolsable.

Los premios menores, por su parte, pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor cuantía deben gestionarse en las oficinas principales del operador o en las entidades financieras aliadas.

De esta forma, la Lotería Caribeña Día asegura un proceso transparente y ajustado a la ley, protegiendo tanto al jugador como al sistema de sorteos legales en el país.