La Lotería Caribeña Día tuvo su sorteo correspondiente este viernes 26 de diciembre de 2025, una fecha en la que miles de jugadores en Colombia revisan con atención su colilla no solo para confirmar el resultado, sino también para conocer los cambios recientes que están transformando el chance en el país.

Además de la expectativa habitual por el número ganador, este sorteo se enmarca en un contexto clave para los juegos territoriales: la incorporación de nuevas modalidades que permiten apostar hasta cinco cifras, ampliando las posibilidades de juego y el alcance del premio.

Resultado de la Caribeña Día del 26 de diciembre de 2025

Este es el resultado correspondiente al sorteo de hoy:

Número Ganador: 9954

Quinta Balota: 9

¿Juega chance? Ahora podrá apostar hasta cinco cifras directas y combinadas

El chance en Colombia atraviesa una etapa de modernización tras la expedición del Decreto 1390 de 2024, mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó la entrada en operación de apuestas con cinco cifras. Esta modalidad podrá ser ofrecida por los 27 operadores autorizados en el país, incluyendo los juegos territoriales como la Caribeña Día.

Luego de la expedición del decreto, los operadores cuentan con un periodo de transición de hasta seis meses, tiempo durante el cual deben ajustar sus sistemas de información para implementar el nuevo plan de premios. La expectativa del sector es clara: la incorporación de la quinta cifra busca dinamizar el mercado, atraer nuevos jugadores y fortalecer las finanzas públicas.

Desde Coljuegos, su presidente Marco Emilio Hincapié ha señalado que esta medida no solo amplía la oferta de juego, sino que también ofrece mayores garantías a los operadores y contribuye al aumento de las transferencias destinadas a la salud. Según explicó, la nueva estructura tiene el potencial de incrementar las ventas y las transferencias en cerca de un 4 % adicional, beneficiando directamente a los departamentos.

Así queda el nuevo plan de premios del chance en Colombia

Con la entrada en vigencia de las apuestas de cinco cifras, el plan de premios se estructura de la siguiente manera:

Cinco cifras en su orden: Paga $38.000 por cada $1 peso apostado . De forma excluyente, si solo se acierta la última cifra , se devuelve el valor total apostado. Solo se paga el premio de mayor valor.

Cinco cifras en cualquier orden: Paga $100 por cada $1 peso apostado , de manera excluyente frente al acierto en orden.

Cuatro cifras en su orden: Paga $4.500 por cada $1 peso apostado .

Cuatro cifras en cualquier orden: Paga $208 por cada $1 peso apostado .

Tres cifras en su orden: Paga $400 por cada $1 peso apostado .

Tres cifras en cualquier orden: Paga $83 por cada $1 peso apostado .

Dos cifras en su orden: Paga $50 por cada $1 peso apostado .

Última cifra: Paga $5 por cada $1 peso apostado .



Este ajuste resulta clave si se tiene en cuenta que el chance representa aproximadamente el 67 % de las ventas y el 51 % de las transferencias de los juegos territoriales. Solo durante 2025, este juego ha transferido cerca de $704.342 millones por derechos de explotación y $994.275 millones por concepto de IVA en el Departamento del Atlántico y otras regiones de la Costa Caribe, recursos fundamentales para el desarrollo social y fiscal del país.