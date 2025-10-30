El Súper Astro Sol del jueves 30 de octubre de 2025 volvió a ser protagonista en la tarde de los apostadores colombianos, quienes día tras día se conectan con la ilusión de acertar la combinación ganadora que une los números con los signos zodiacales.

Este juego de chance se ha convertido en uno de los más populares del país, no solo por su atractivo sistema de premios, sino también por la emoción de apostar a los astros y dejar la suerte en manos del universo.

Resultado confirmado del Súper Astro Sol del 30 de octubre de 2025

A continuación, se presenta la combinación oficial del sorteo para verificación de los jugadores:

Número Ganador: 8791

Signo Zodiacal: Piscis.

Cuánto paga en Colombia el Súper Astro Sol por valor apostado

Uno de los mayores atractivos del Súper Astro Sol es su generoso plan de premios, que recompensa a los jugadores según la cantidad apostada y el tipo de acierto. El sistema de pagos se estructura de la siguiente manera:

Acierto de 4 cifras en orden + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado .

paga . Acierto de las últimas 3 cifras en orden + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado .

paga . Acierto de las últimas 2 cifras en orden + signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Estos multiplicadores convierten incluso una apuesta mínima en una posibilidad de ganancia significativa, siempre y cuando la jugada coincida exactamente con el resultado oficial del sorteo. El sistema está diseñado para premiar la precisión, la estrategia y la constancia de los jugadores.

Cada categoría de premio tiene como condición fundamental el acierto del signo zodiacal, pues este elemento marca la diferencia entre ganar o no. El signo es, en esencia, el componente que le otorga su carácter único a este juego y lo distingue dentro del universo de los juegos de azar en Colombia.

Súper Astro Sol: diferencias entre jugar con 1 o con 12 signos

Una de las particularidades del Súper Astro Sol es que permite elegir entre dos modalidades: apostar por un solo signo zodiacal o jugar a todos los signos. En la primera opción, el jugador elige un número de cuatro cifras y un único signo. Ganará únicamente si ambos coinciden con el resultado exacto del sorteo.

Por otro lado, la modalidad “a todos los signos” amplía las posibilidades, ya que divide el valor de la apuesta en doce partes, una por cada signo del zodiaco. De este modo, el participante asegura el acierto en el signo y solo debe preocuparse por acertar las cifras. Aunque el valor del premio se reduce proporcionalmente, esta modalidad ofrece un margen de seguridad más amplio y aumenta las probabilidades de éxito.

Ambas alternativas están disponibles en los puntos de venta autorizados de SuRed, SuperGIROS, PagaTodo y demás operadores avalados por Coljuegos, garantizando la legalidad del proceso y la protección del jugador.

El Súper Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos más queridos del país, uniendo la emoción del azar con la fascinación por los signos zodiacales y fortaleciendo la tradición de entretenimiento responsable en Colombia.