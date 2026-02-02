La tarde del lunes 2 de febrero de 2026 avanza en Colombia con el regreso pleno a la rutina laboral y académica, y como es costumbre, el Súper Astro Sol se convierte en una de las pausas más esperadas del día. Este juego de chance, reconocido por su formato dinámico y diferente, concentra la atención de miles de jugadores que confían en combinar número y signo zodiacal para cerrar la jornada con una alegría inesperada.

Resultado del Súper Astro Sol – lunes 2 de febrero de 2026

Cumplido el sorteo correspondiente a esta fecha, el resultado del Súper Astro Sol queda definido y permite a los participantes revisar si su apuesta resultó ganadora.

Número Ganador: 4665

Signo Zodiacal: Escorpión

Este resultado integra las dos variables propias del juego, ambas con igual relevancia al momento de determinar los premios.

¿Cuál es el horario oficial del Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol se efectúa en Colombia de lunes a sábados a las 4:00 p.m., un horario que ya forma parte de la rutina diaria de muchos apostadores. Su puntualidad permite que los jugadores organicen su participación con antelación, ya sea desde puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales habilitadas.

Una de las particularidades que distingue al Astro Sol es que no se limita únicamente a un número, sino que combina una numeración de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. Esta estructura amplía las modalidades de juego y ofrece distintas formas de ganar, lo que lo convierte en un chance atractivo tanto para jugadores experimentados como para quienes participan de manera ocasional. Su frecuencia semanal y su mecánica clara explican por qué mantiene una alta expectativa día tras día.

¿Qué ocurre si dos personas reclaman el mismo premio?

En los juegos de chance y lotería en Colombia, la posibilidad de que dos personas reclamen exactamente el mismo premio es extremadamente baja, gracias a los sistemas de control y seguridad que rodean cada sorteo. Sin embargo, en el caso hipotético de que dos jugadores presenten una colilla idéntica como ganadora, el procedimiento está claramente definido.

Las autoridades de la lotería toman los datos de ambas personas y dan inicio a una investigación rigurosa, en la que se analizan aspectos como el punto de venta donde se adquirió el billete, la trazabilidad de la apuesta y la autenticidad de los comprobantes. Este proceso busca esclarecer cualquier irregularidad y garantizar que el premio sea entregado de manera justa y transparente.

Por esta razón, resulta fundamental adquirir siempre la apuesta en puntos autorizados, debidamente habilitados por la lotería correspondiente y bajo la supervisión de Coljuegos, lo que brinda mayor respaldo al jugador en caso de cualquier eventualidad.