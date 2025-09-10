El Súper Astro Sol sigue entregando alegría a miles de jugadores en Colombia, consolidándose como uno de los sorteos más populares del país gracias a su combinación única de números y signos zodiacales. Este juego de lotería legal ofrece grandes oportunidades de premio, convirtiéndose en la apuesta preferida de quienes buscan emoción en el mundo del chance.

Número ganador del Súper Astro Sol del 10 de septiembre de 2025

La transparencia de este sorteo está garantizada por Coljuegos y se transmitió en vivo para todo el país. Estos fueron los resultados oficiales:

Número Ganador: 6450

Signo Zodiacal: Acuario.

¿Cuál es el horario habitual de los sorteos del Súper Astro Sol?

Desde el 1 de julio de 2025, el Súper Astro Sol ajustó su horario oficial. Ahora los sorteos se realizan de lunes a sábados a las 4:00 p.m., dejando atrás el histórico horario de las 2:30 p.m. La decisión de ampliar el tiempo previo al sorteo se tomó pensando en los jugadores, para que dispongan de más espacio en el día para planear su jugada, elegir su número y decidir si lo combinan con su signo zodiacal o con otro de su preferencia.

Este cambio busca darle más flexibilidad a quienes participan desde diferentes regiones de Colombia, garantizando mayor comodidad y oportunidades para realizar sus apuestas de manera organizada.

¿Se puede jugar desde cualquier parte de Colombia?

Una de las grandes ventajas del Súper Astro Sol es que se puede jugar desde cualquier rincón de Colombia, tanto de forma presencial como en línea. En los puntos de venta autorizados, como Su Red, PagaTodo y SúperGiros, entre otros, es posible adquirir la colilla física y participar en el sorteo.

Asimismo, la apuesta también se puede realizar en el sitio web oficial del Súper Astro o mediante su aplicación móvil. Esto facilita el acceso a quienes prefieren la modalidad digital y aseguran que el proceso sea ágil y respaldado por plataformas seguras.

La clave está en participar siempre a través de canales autorizados por Coljuegos, lo que garantiza que, en caso de resultar ganador, el premio será pagado de manera legal y transparente.