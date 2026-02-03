El martes 3 de febrero de 2026 se vivió una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia, con su sorteo habitual de las 4:00 p.m. La expectativa volvió a ser alta entre los jugadores, no solo por la posibilidad de acertar la combinación ganadora, sino también por el interés creciente en comprender mejor cómo se reclaman los premios y cómo se calculan las ganancias según el tipo de apuesta realizada.

Resultados del martes 3 de febrero de 2026 – Súper Astro Sol

Número Ganador: 5012

Signo Zodiacal: Capricornio.

Documentos necesarios para reclamar un premio de chance en Colombia

Ganar un premio es solo el primer paso. Para hacerlo efectivo, los jugadores deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por Coljuegos y los operadores autorizados. El documento principal es la colilla original, ya sea en formato físico o digital, la cual debe encontrarse en perfecto estado y sin alteraciones. Este comprobante es indispensable para iniciar cualquier proceso de validación.

Además, se exige la cédula de ciudadanía o documento de identidad válido del ganador. En premios menores, el cobro suele realizarse directamente en puntos autorizados como redes de pago reconocidas. Para premios mayores, el procedimiento es más riguroso: el operador verifica la autenticidad del tiquete, registra los datos del ganador y coordina el pago, que generalmente se realiza mediante transferencia bancaria.

Como recomendación clave, es fundamental guardar la colilla en un lugar seguro, evitar compartir imágenes públicas del tiquete ganador y adquirir siempre el chance en puntos oficiales. Estas precauciones reducen riesgos de fraude y protegen el derecho legítimo al cobro.

Cómo calcular tus ganancias en el Súper Astro Sol según el tipo de jugada

Entender la estructura de pagos del Súper Astro Sol es clave para jugar con mayor claridad y criterio. En este juego de chance en Colombia, el valor del premio depende tanto del número de cifras acertadas como de la coincidencia con el signo zodiacal, elementos que tienen la misma importancia dentro de la mecánica del sorteo.

La apuesta base se realiza eligiendo un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Cuando el jugador acierta las cuatro cifras en orden exacto junto con el signo, obtiene el pago más alto, ya que se trata de la combinación más precisa del juego. También existen premios si se aciertan únicamente las tres últimas cifras o las dos últimas cifras, siempre y cuando coincidan con el signo apostado.

Esta estructura permite distintos niveles de ganancia según el grado de acierto, lo que hace que el Súper Astro Sol sea un juego dinámico y adaptable a diferentes presupuestos. Quien busca premios más altos asume un mayor nivel de precisión, mientras que quienes prefieren opciones con mayor probabilidad de acierto pueden optar por jugadas parciales.

Gracias a esta variedad de modalidades, el Súper Astro Sol se mantiene como uno de los juegos más atractivos y comprendidos por los jugadores habituales, quienes valoran la posibilidad de ajustar su apuesta sin perder claridad sobre cómo se calculan las ganancias.