El Súper Astro Sol realizó su sorteo habitual este lunes 6 de octubre de 2025, uno de los juegos más reconocidos en Colombia por combinar la emoción de la lotería tradicional con el atractivo de los signos zodiacales. Como siempre, el sorteo fue supervisado por las autoridades competentes, garantizando transparencia y confiabilidad en cada jugada. A continuación, te presentamos el resultado oficial junto con dos temas de interés sobre esta modalidad tan popular entre los apostadores.

Número y signo ganadores del Súper Astro Sol – lunes 6 de octubre de 2025

Número Ganador: 3388

Signo Zodiacal: Leo.

¿Cómo se determina el signo ganador en el Súper Astro Sol?

En el Súper Astro Sol, el signo zodiacal ganador se define mediante un proceso aleatorio supervisado, completamente independiente del número principal del sorteo. Durante cada jornada, se selecciona un número de cuatro cifras y, de forma separada, un signo zodiacal entre los doce existentes.

Esto significa que los jugadores pueden ganar al acertar el número, el signo o ambas combinaciones, dependiendo de la modalidad que hayan escogido al realizar su apuesta. Esta independencia entre número y signo amplía las oportunidades de obtener algún premio, haciendo del Súper Astro uno de los juegos más atractivos del país.

¿Cuáles son los premios y cómo se calculan en el Súper Astro Sol?

Los premios del Súper Astro Sol varían según el tipo de apuesta y el monto jugado. Si el jugador acierta las cuatro cifras en orden y el signo zodiacal, el pago puede multiplicar el valor apostado hasta por 42.000 veces, según las reglas vigentes. En caso de acertar solo el número o el signo, existen premios intermedios que se pagan proporcionalmente.

Esta estructura permite que miles de jugadores participen cada día con diferentes expectativas de ganancia, siempre dentro de un sistema regulado por Coljuegos, entidad que garantiza la transparencia de todos los sorteos de lotería y chance en Colombia.