En medio del dinamismo comercial y familiar que marca este sábado en Colombia, también aparece con fuerza el resultado de La Caribeña Día de este 21 de febrero de 2026, uno de los chances más consultados dentro del panorama de loterías nacionales. El tradicional sorteo diurno mantiene su ritmo habitual y convoca a miles de jugadores que revisan su boleto con expectativa y disciplina.

La Caribeña Día se ha consolidado como una referencia constante en varias regiones del país, no solo por la frecuencia de sus resultados, sino por la familiaridad que genera entre quienes participan de manera habitual.

Resultado La Caribeña Día del 21 de febrero de 2026

Número Ganador: 3177

Quinta Balota: 9

Conserve su boleto en buen estado hasta validar completamente cualquier premio.

¿Cuáles son las combinaciones con las que se puede ganar el chance en Colombia?

En el chance en Colombia, las posibilidades de ganar dependen de la modalidad seleccionada al momento de registrar la jugada. No existe una única forma de acertar; el sistema permite diferentes combinaciones que determinan el tipo de coincidencia y el valor del premio.

Entre las combinaciones más comunes se encuentran:

Acierto de las cuatro cifras en orden exacto.

Coincidencia de tres cifras finales.

Coincidencia de dos cifras finales.

Modalidades combinadas dentro de una misma jugada.

Inclusión de elementos adicionales como balotas complementarias, según el juego.

Cada opción tiene reglas específicas y proporciones de pago distintas, lo que hace fundamental entender cómo quedó registrada la jugada en la colilla.

¿Cómo se calculan las ganancias según cifras jugadas con La Caribeña?

El cálculo del premio depende directamente de dos factores: la modalidad elegida y el valor consignado en el boleto. A mayor nivel de coincidencia y mayor monto jugado en esa modalidad, mayor será la liquidación correspondiente.

En términos generales:

El sistema aplica una proporción definida para cada tipo de acierto.

El valor recibido corresponde a la multiplicación del monto registrado por el factor establecido para esa modalidad.

Si se acertan varias modalidades en una misma jugada, los valores se suman.

La quinta balota puede influir en la validación final del resultado.

Comprender estos elementos evita interpretaciones erróneas al revisar el resultado del sorteo. Más allá de la emoción del número ganador, conocer cómo se calcula el premio fortalece la transparencia y permite participar con expectativas claras dentro del entorno regulado de la lotería en Colombia.