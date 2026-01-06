El sorteo de La Caribeña Día de este martes 6 de enero de 2026 ya tiene número confirmado. Miles de personas en Colombia estuvieron pendientes del juego matutino que entrega un importante premio económico. A continuación, presentamos el resultado oficial y dos datos clave para quienes siguen de cerca este popular chance.

Resultado de La Caribeña Día del martes 6 de enero

El número ganador de este sorteo fue anunciado por la organización de la lotería en sus canales oficiales. Recuerde verificarlo únicamente en medios confiables.

Número Ganador: 3989

Quinta Balota: 4

Cómo identificar un punto de venta autorizado y evitar fraudes

Si usted juega lotería o chance con frecuencia, es fundamental hacerlo en puntos de venta legalmente autorizados. En Colombia, las principales redes habilitadas son SuRed, PagaTodo, Supergiros, entre otras. Para saber si el lugar es legal, fíjese en los siguientes aspectos: deben tener su resolución visible, un número de identificación del terminal de venta, logos oficiales y vendedores uniformados. Nunca entregue dinero en efectivo sin recibir su comprobante. Estos pequeños detalles pueden protegerlo de ser víctima de estafa o falsificación de boletos.

Además, si tiene dudas, puede consultar directamente en la página web del operador de su región o llamar a sus líneas de atención. Las autoridades han detectado puntos fraudulentos que usan nombres similares a los oficiales para engañar al público.

Qué impuestos debe pagar si gana un premio de lotería en Colombia

Los ganadores de premios en la lotería deben tener en cuenta que en Colombia aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor del premio, siempre que supere el monto establecido por la DIAN, que hoy está alrededor de los $2.059.000. Esto quiere decir que si usted gana, por ejemplo, $10 millones, recibirá alrededor de $8 millones netos después de impuestos.

Adicionalmente, ese dinero debe ser declarado en la próxima declaración de renta, si está obligado a presentarla. Para ello, es recomendable conservar el certificado de pago entregado por la empresa operadora del sorteo. Este documento es clave para reportar correctamente el ingreso y evitar problemas fiscales a futuro.