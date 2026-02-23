En medio del ritmo acelerado de este lunes en Colombia, también se abrió espacio para consultar el resultado de La Caribeña Día del 23 de febrero de 2026, uno de los chances más seguidos en su franja diurna. Como es habitual, miles de jugadores revisaron su boleto tras el sorteo, atentos a cualquier coincidencia que pudiera convertirse en premio.

La regularidad de este juego lo mantiene como referente dentro del ecosistema de la lotería nacional.

Resultado La Caribeña Día del 23 de febrero de 2026

Número Ganador: 4648

Quinta Balota: 5

Conserve su colilla en buen estado hasta validar oficialmente el resultado.

¿Cómo se calculan las ganancias en La Caribeña Día según el valor apostado?

En el chance en Colombia, las ganancias no dependen únicamente de acertar el número, sino también del valor registrado en la modalidad seleccionada. En La Caribeña Día, el sistema funciona bajo una estructura de pagos previamente definida por el operador autorizado.

El cálculo se basa en:

La modalidad elegida (cuatro cifras, tres cifras, dos cifras, entre otras).

El monto consignado en el boleto para esa modalidad.

La proporción de pago establecida en el plan oficial de premios.

Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden exacto genera el pago más alto dentro del esquema. Ese valor se obtiene multiplicando el monto registrado por el factor oficial asignado a dicha coincidencia. Si el jugador distribuyó su jugada en varias modalidades y acierta en más de una, los valores correspondientes pueden sumarse.

Este modelo está regulado y supervisado por Coljuegos, entidad que garantiza que los planes de premios cumplan la normativa vigente en Colombia.

Devoluciones en la Lotería Caribeña Día: ¿en qué casos aplica y cómo se reclama?

En determinados juegos, pueden existir mecanismos de devolución parcial cuando se cumplen condiciones específicas establecidas en el reglamento del operador.

Las devoluciones suelen aplicar en situaciones como:

Coincidencias parciales definidas dentro del plan de premios.

Modalidades específicas que contemplan reintegro.

Casos previstos expresamente en el reglamento del juego.

Para reclamar una devolución o reintegro es indispensable presentar el boleto original en buen estado y dentro del plazo legal establecido. El operador validará la información registrada en la colilla antes de autorizar cualquier pago.

Comprender cómo funcionan tanto las ganancias como las posibles devoluciones permite participar en el chance con expectativas claras, dentro de un marco informativo y responsable en la lotería de Colombia.