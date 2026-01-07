La Caribeña Día volvió a escena este miércoles 7 de enero de 2026 con un nuevo sorteo que concentró la atención de miles de jugadores de chance en Colombia. Este juego, uno de los más tradicionales del país, ofrece distintas modalidades de acierto que influyen directamente en el premio final, por lo que entender cómo se puede ganar y cómo se calculan las ganancias resulta clave para evitar confusiones y falsas expectativas.

Más allá del resultado, esta jornada es ideal para repasar las combinaciones ganadoras del chance y la forma en que se define cuánto paga cada apuesta según las cifras jugadas.

Caribeña Día – resultado del miércoles 7 de enero

El sorteo de la lotería Caribeña Día dejó el siguiente espacio para el resultado oficial:

Número Ganador: 1191

Quinta Balota: 6

Combinaciones con las que se puede ganar el chance en Colombia

En los juegos de chance en Colombia, existen varias combinaciones que permiten acceder a un premio, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado del sorteo. La modalidad más conocida es el acierto de cuatro cifras en su orden, que suele otorgar el pago más alto por cada peso apostado.

También están los aciertos de cuatro cifras en cualquier orden, donde las cifras coinciden, pero no necesariamente en la misma posición. A esto se suman las modalidades de tres cifras, dos cifras y una cifra, cada una con pagos proporcionales al nivel de dificultad y al valor de la apuesta realizada.

En el caso de la Caribeña Día, la Quinta Balota representa una opción adicional que puede generar un premio independiente, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la reglamentación del juego. Comprender estas combinaciones ayuda al jugador a elegir con mayor claridad cómo desea participar en cada sorteo de lotería.

Cómo se calculan las ganancias en el chance según las cifras jugadas

El cálculo de las ganancias en los juegos de chance se basa en dos factores principales: la modalidad de acierto y el monto apostado. Cada tipo de combinación tiene un pago fijo por cada peso jugado, definido previamente por la normativa que regula la lotería y el chance en Colombia.

Por ejemplo, si un jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto, el premio del sorteo se calcula multiplicando el valor apostado por el factor de pago correspondiente a esa modalidad. En los aciertos en desorden o con menos cifras, el multiplicador es menor, ya que la probabilidad de acierto es más alta.

Es importante tener en cuenta que la Quinta Balota, cuando se juega, se liquida de manera independiente y no altera el cálculo del premio principal por cifras. Leer con atención la colilla, conocer la modalidad jugada y revisar el resultado oficial permite entender claramente cómo se llega al valor final del premio.

Apostar con información y mesura es fundamental para disfrutar del chance como un juego de azar responsable, evitando interpretaciones erróneas y manteniendo expectativas realistas en cada sorteo en Colombia.