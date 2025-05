La tradicional lotería La Caribeña Día cumplió una nueva cita este miércoles 14 de mayo de 2025 con miles de colombianos que, como cada tarde, esperaban con ilusión el resultado del sorteo. Este juego, que se celebra todos los días a las 2:30 p. m., se ha ganado un espacio especial en la rutina de muchos hogares del país, gracias a su frecuencia y cercanía. A continuación, te contamos cuál fue el número ganador y otras curiosidades de este sorteo tan popular.

Revisa aquí el número ganador de La Caribeña Día del miércoles

La Caribeña Día ha venido ganando terreno en el sector de las loterías gracias a su constancia. Revisa si ganaste hoy:

Número ganador: 4508

Quinta Balota: 1

Qué hace especial en Colombia jugar la Caribeña Día

Muchos jugadores encuentran en la Caribeña Día una excusa perfecta para probar su suerte, renovando sus intenciones y energías con la esperanza de mejorar la semana con una buena noticia. Además, los miércoles suelen tener un toque especial en algunos puntos de venta, lo que los convierte en un momento más tranquilo para participar.

Qué debo hacer si pierdo el comprobante del sorteo

Perder el comprobante de participación puede significar la imposibilidad de reclamar un eventual premio. Es por eso que se recomienda conservar el tiquete en buen estado y, si se compra en línea, guardar el respaldo digital del mismo. Algunos operadores ofrecen alternativas para recuperación en caso de compras virtuales, pero en general, el tiquete es el único comprobante válido ante el sistema.

¿Puedo cambiar el número jugado después de comprar el billete?

No, en Colombia una vez que se adquiere el billete o la fracción del sorteo, el número queda registrado y no puede ser modificado. Por eso es fundamental verificar con atención los datos antes de completar la compra. En las plataformas digitales también es importante confirmar que el número seleccionado sea el deseado antes de finalizar la transacción, ya que no se permiten devoluciones o cambios posteriores.