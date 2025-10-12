El sorteo de la Lotería Caribeña Día del domingo 12 de octubre de 2025 volvió a despertar la emoción entre miles de jugadores en todo el país. Pero además de la ilusión por ganar, es importante conocer los plazos y requisitos legales que todo apostador debe cumplir para poder cobrar correctamente su premio. La transparencia y el orden administrativo son pilares fundamentales en el funcionamiento de las loterías en Colombia, y conocer estas normas evita la pérdida de premios o inconvenientes con las entidades autorizadas.

Número ganador del domingo 12 de octubre de 2025:

Número Ganador: 1497

Quinta Balota: 8.

¿Cuál es el plazo legal para reclamar un premio en la Lotería Caribeña Día?

De acuerdo con la normatividad establecida por Coljuegos y las autoridades de cada entidad territorial, el plazo legal para reclamar un premio de lotería o chance en Colombia es de un (1) año contado a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca, y los recursos no reclamados se destinan al sistema de salud nacional, tal como lo dispone la ley.

Es fundamental conservar en buen estado la colilla original de la apuesta, ya que este documento es la única prueba válida de participación. Si la colilla se deteriora, se pierde o se altera, el jugador no podrá hacer efectivo el pago del premio, incluso si acierta con el número ganador.

Documentación obligatoria para cobrar un premio de lotería o chance en Colombia

Para reclamar un premio, el apostador debe presentar la colilla original en un punto de venta autorizado o ante la entidad operadora, junto con su documento de identidad vigente. En caso de premios mayores, algunas empresas pueden requerir diligenciar un formulario de pago, firmar un comprobante y entregar copia del documento.

Es importante recordar que los pagos superiores a 48 UVT están sujetos a retención en la fuente, según lo establecido por la DIAN, y que las entidades operadoras deben garantizar la trazabilidad de cada transacción. Cumplir con estos requisitos garantiza que el proceso de cobro sea rápido, seguro y conforme a la ley.