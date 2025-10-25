Este sábado 25 de octubre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los sorteos más populares del país. Miles de jugadores participaron con la ilusión de acertar la combinación ganadora y disfrutar de los atractivos premios que ofrece este juego de azar regulado en Colombia.

Consulta aquí la combinación ganadora del Súper Astro Sol del sábado 25 de octubre

El sorteo del Súper Astro Sol volvió a generar emoción entre los apostadores que siguen día a día los resultados en busca de su signo y número favorito. Este juego, que combina suerte, estrategia y pasión, continúa consolidándose como una de las alternativas preferidas por los colombianos.

Número Ganador: 5566

Signo Zodiacal: Cáncer

Cómo y dónde cobrar tu premio de Súper Astro Sol

Cuando la suerte está de tu lado, es fundamental saber cómo hacer efectivo tu premio. Los jugadores que obtienen una ganancia menor a 182 UVT (9,013,619 pesos) pueden reclamar directamente en los puntos de venta autorizados del distribuidor correspondiente.

Si el premio es igual o superior a esa cifra, el proceso es diferente: el ganador debe acudir a un punto SuRed o SuperGiros para formalizar la reclamación. Posteriormente, el pago se realiza en las oficinas del Banco de Occidente, mediante un cheque de gerencia a nombre del primer beneficiario. Este documento tiene cruce restrictivo, por lo que solo puede ser consignado en la cuenta bancaria del ganador registrado.

Requisitos esenciales para reclamar tu premio

Para recibir el pago, el jugador debe presentar:

El tiquete original, sin tachones ni enmendaduras. Un documento de identidad válido, que puede ser cédula de ciudadanía, extranjería, pasaporte vigente, carné diplomático o PPT (Permiso de Protección Temporal). Es importante recordar que el derecho al cobro tiene una vigencia máxima de un (1) año desde la fecha del sorteo, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

El operador realiza el cálculo del pago con base en el valor apostado, no en el total pagado por el tiquete.

Retenciones e impuestos aplicables

Todo premio mayor a 48 UVT está sujeto a una retención en la fuente del 20%, que se descuenta directamente del monto ganado. Además, el valor del cheque de gerencia y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) corren por cuenta del primer beneficiario. Este último es un impuesto nacional aplicado a las transacciones financieras, administrado por el Banco BBVA como entidad fiduciaria.

Gracias a estos mecanismos, el Súper Astro Sol garantiza la transparencia y la correcta contribución de los juegos de suerte y azar al sistema fiscal colombiano.