Este jueves 25 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el esperado sorteo del Súper Astro Sol, un juego que combina cifras con signos zodiacales y que cada vez suma más jugadores fieles en Colombia. Como de costumbre, presentamos el resultado del día y respondemos dos preguntas clave: si se puede ganar con billetes de ediciones anteriores y si es válido jugar siempre con el mismo signo.

Número ganador del sorteo Súper Astro Sol del 25 de septiembre

A continuación, te compartimos la combinación revelada en la emisión oficial del sorteo, compuesta por número y signo zodiacal:

Número Ganador: 1092

Signo Zodiacal: Escorpión.

¿Puedo ganar con un billete de un sorteo anterior?

No. En juegos como el Súper Astro Sol, cada sorteo tiene una vigencia única y específica. Esto significa que solo son válidos los billetes correspondientes a la fecha del sorteo en cuestión. Un billete comprado para una edición anterior pierde automáticamente validez para jornadas futuras, sin importar si la combinación vuelve a salir.

En Colombia, los operadores del chance y la lotería indican con claridad en cada billete la fecha del sorteo al que corresponde. Por eso, es fundamental verificar esta información antes de comprar y conservarlo en buen estado hasta conocer el resultado. Los premios solo se pagan si se cumple con este requisito básico.

¿Puedo repetir el mismo signo todos los días?

Sí. Los jugadores pueden elegir libremente su signo zodiacal favorito para jugar en cada edición del Súper Astro Sol, incluso si es siempre el mismo. Muchos participantes en Colombia optan por su propio signo, el de un familiar o aquel que consideran que les trae suerte.

No hay ningún impedimento técnico ni estadístico que limite esta práctica. Cada sorteo es completamente independiente y aleatorio, por lo que repetir el mismo signo no disminuye las posibilidades de ganar. Al contrario, para algunos jugadores forma parte de su ritual personal y refuerza su conexión emocional con el juego.