El Súper Astro Sol volvió a brillar este jueves 23 de octubre de 2025 con una nueva jornada de emoción y esperanza. Este popular juego de chance continúa cautivando a los colombianos que combinan su intuición, la suerte y la astrología en busca de la anhelada coincidencia entre su número favorito y el signo zodiacal ganador.

Combinación ganadora del Súper Astro Sol del 23 de octubre

El sorteo del día se realizó en vivo y en directo a través del Canal 1, bajo la regulación de Coljuegos y la operación de Corredor Empresarial S.A., garantizando transparencia y confianza para todos los apostadores. A continuación, la combinación ganadora:

Número Ganador: 7649

Signo Zodiacal: Leo.

Cada jornada es una nueva oportunidad para demostrar que la suerte puede sonreírle a cualquiera, siempre dentro del marco de un juego responsable y legal.

Tres formas de ganar en Colombia la lotería el Súper Astro Sol

Una de las principales razones del éxito del Súper Astro Sol es su atractivo plan de premios, que ofrece tres oportunidades de ganar con una misma apuesta. El jugador participa escogiendo un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco, teniendo en cuenta que el orden correcto de los números es clave.

Para acceder al plan de premios es indispensable que la apuesta coincida con el resultado del sorteo en estricto orden de izquierda a derecha, lo que hace que cada acierto sea una verdadera celebración.

Modalidades y reglas para ganar los sorteos: lo que debes saber

Muchos jugadores se preguntan si es posible ganar al acertar solo las cifras, pero la respuesta es clara: no se gana sin el signo zodiacal correcto. En cualquiera de las tres modalidades de premio, el signo es obligatorio.

Existe, sin embargo, una opción especial llamada “Todos los signos”, que permite apostar a los doce signos del zodiaco en una sola jugada. En este caso, el valor de la apuesta se divide entre los doce signos, garantizando que el jugador solo deba preocuparse por acertar el número de cuatro cifras.

De esta manera, el Súper Astro Sol combina el azar con la estrategia y el conocimiento del jugador, otorgando más posibilidades de participación y premios atractivos.

Promociones y cercanía con la comunidad de jugadores del Súper Astro

El Súper Astro Sol se mantiene en constante innovación con promociones y actividades especiales, tanto en puntos físicos como en plataformas digitales. Estas dinámicas buscan fidelizar a los apostadores y fortalecer la relación entre el juego y su creciente comunidad.

En redes sociales, por ejemplo, se lanzan sorteos exclusivos, contenidos educativos sobre el juego y dinámicas interactivas que promueven la participación responsable. Esta estrategia ha consolidado a Súper Astro Sol como una de las experiencias de suerte y azar más queridas y confiables en Colombia.