Este miércoles 28 de enero de 2026 en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a ser el punto de atención para miles de jugadores que siguen este juego como parte de su rutina nocturna. Con la semana avanzando y el día llegando a su cierre, la expectativa se concentra en una combinación que puede cambiar el tono de la noche.

En mitad del ritmo semanal, el Astro Luna ofrece una pausa distinta. Elegir un número, confiar en un signo zodiacal y esperar el resultado es un gesto sencillo que suma emoción a la jornada. Cada sorteo es independiente, pero la ilusión se renueva porque siempre existe la posibilidad de que la suerte aparezca cuando menos se espera.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Miércoles 28 de Enero 2026

En este espacio encontrarás el resultado oficial del sorteo Astro Luna de hoy, miércoles 28 de enero de 2026 en Colombia. Revisa con atención el número y el signo ganador, porque incluso en un miércoles cualquiera, la fortuna puede sorprender y dejar una buena noticia antes de terminar el día.

El número ganador: 4797

Y el signo zodiacal: Piscis.

Súper Astro Luna: una experiencia donde el azar se conecta con los astros

El Súper Astro Luna ha logrado diferenciarse dentro del mundo del chance en Colombia gracias a una propuesta que va más allá de los números. Al integrar los signos zodiacales en la jugada, invita a los jugadores a tomar decisiones basadas no solo en cálculos, sino también en intuiciones, creencias y afinidades personales. Cada apuesta se siente distinta, más cercana, porque combina azar con elementos simbólicos que hacen parte del día a día de muchos colombianos.

A ese componente emocional se suma un atractivo sistema de premios y una fuerte sensación de confianza. La posibilidad de multiplicar la inversión hasta 42.000 veces convierte cada sorteo en una expectativa real, mientras que la transmisión en vivo por Canal 1 refuerza la transparencia del proceso. Además, su disponibilidad en puntos físicos y plataformas digitales ha permitido que jugadores de todas las regiones lo adopten como parte de su rutina nocturna.

Así funciona la estructura de premios del Súper Astro Luna

Los premios del Súper Astro Luna se definen a partir de un esquema de multiplicadores, lo que lo diferencia de las loterías tradicionales con valores fijos. El mayor premio se alcanza cuando el jugador acierta las cuatro cifras en orden exacto y el signo zodiacal, una combinación que paga hasta 42.000 veces lo apostado. Este modelo hace que el valor del premio dependa directamente del monto jugado y del nivel de acierto.

También existen recompensas para coincidencias parciales. Si se aciertan las tres últimas cifras y el signo, el premio es de 1.000 veces la inversión, y si coinciden las dos últimas cifras junto al signo, la ganancia es de 100 veces lo jugado. Cada sorteo es independiente y se realiza bajo controles técnicos y legales estrictos, lo que garantiza igualdad de condiciones y mantiene intacta la emoción en cada noche de juego.