Rangel responde: ¿En deuda con Santa Fe? Y, ¿por qué no volvió a América?

Michael Rangel volvió al fútbol colombiano y en un par de meses volvió a ser campeón. Festejó con Deportes Tolima y ahora aclaró situaciones con Santa Fe y América de Cali.

Son dos de los equipos en los que estuvo antes de su partida al fútbol mexicano en 2021. Con los dos hizo goles y fue campeón. Dejó gratos recuerdos. En el elenco bogotano tuvo un segundo ciclo que terminó antes de lo previsto porque, justamente, tuvo la opción de volver al fútbol del exterior. Y del cuadro escarlata salió porque terminó su préstamo y el club no hizo uso de la opción de compra.

Michael Rangel responde sobre Santa Fe y América de Cali

Ahora que está en Deportes Tolima e hizo el gol del título en la Superliga, Michael Rangel atendió una entrevista en el VBAR (Caracol Radio). Le preguntaron por las situaciones en ese par de equipos. ¿Por qué se fue de Santa Fe y por qué no volvió a América de Cali? El atacante fue muy claro en los dos temas. Así despejó dudas.

Santa Fe: “Son cosas que pasan. No sé si en algún momento lo explicaron. Cuando llegué a Santa Fe lo hice con un contrato y una cláusula de rescisión en cualquier momento si me salía algo en el exterior. Eso fue lo que pasó. No me siento en deuda porque cuando estuve en el club en 2014 tuve la oportunidad de estar en el título. Quedamos campeones también. Se pudo conseguir la estrella. Hice varios goles allá. Para mí no es deuda. No sé si en algún momento me puedan dar la oportunidad y tenga las puertas abiertas para volver más adelante. En deuda, para nada. Trabajé y di todo de mí cuando estuve en el equipo. Infortunadamente para Santa Fe se dio lo de mi salida y afortunadamente para mí, que me pude ir a México”.

América de Cali: “Hay algo muy cierto. En una sola ocasión me preguntaron que si quedaba libre y dije que sí. Ya terminaba contrato con Junior y con Mazatlán en México. Les dije que nos sentáramos a hablar y desafortunadamente nunca se llegó a una cita. Esa fue la realidad. Entonces pienso que no era el momento de volver. No mostraron verdaderamente el interés que debían mostrar para que uno volviera al equipo. Lo quiero muchísimo, lo amo, le tengo mucho respeto y me volví hincha. Obviamente donde a uno lo quieren, uno quiere estar presente”.

Las respuestas de Michael Rangel en Caracol Radio