6 fechas de suspensión a un par de jugadores del Bucaramanga. ¿¡Qué hicieron!?

Al final del partido entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto hubo una agresión a Mariano Vásquez en el parqueadero. ¡Ellos le pegaron! Eso determinó Dimayor.

Ese juego válido por la Fecha 6 terminó con altercados y dejó esta versión en el informe del Comisario de Campo: “Después de finalizado el partido normalmente y cuando me encontraba en el parqueadero del estadio acompañando la salida de los árbitros en sus respectivos transportes todo fue normal (ellos salieron bien) porque yo no los vi más. De pronto vi un jugador del Pasto caer al suelo por una agresión ocasionada por alguien que no alcance a identificar en el momento; solo pude observar dos personas que salieron corriendo hacia un carro que se encontraba casi al frente del bus que transportaba a los jugadores del Pasto; Sus compañeros al ver lo sucedido corrieron hacia el carro a reclamar airadamente pero fueron controlados por la policía. Entre discordias y alegatos fuertes la policía logró evacuar en dicho carro a los dos presuntos agresores, sin embargo los jugadores y algunos auxiliares del equipo del Pasto discutieron con la policía pero al final poco a poco se fueron subiendo a su respectivo bus y salieron del estadio. Indagando sobre quiénes eran los agresores encontré información de parte del Gerente Deportivo del Pasto (…) en la que decía que los agresores eran Johan Caballero y Ronaldo Tavera que fueron los que la policía sacó en el carro mencionado anteriormente, mientras que el jugador agredido fue Mariano Vásquez . (…).”.

La sanción de la Dimayor a Johan Caballero y Ronaldo Tavera

Después de los descargos de parte de Atlético Bucaramanga y la investigación de Dimayor, se determinó lo siguiente, consignado en la Resolución de la Dimayor:

“(…) Es claro, conforme al acervo probatorio que el señor Edwin Ronaldo Tavera agredió mediante puños a un jugador del equipo rival, pues no tendría sentido que producto de una agresión exclusivamente verbal, el jugador del registro del Pasto cayera al suelo. Lo anterior además del hecho que en el acta del PMU, se anotó por parte de la misma fuerza pública, en qué consistió la agresión efectuada”.

Y: “(…) Es claro, conforme al acervo probatorio que el señor Johan Caballero: (i) Estuvo presente en el momento exacto en el que se produjo la agresión, en el lugar en el cual la misma ocurrió, pues tanto el informe del Comisario como el PMU coinciden en que dos personas desplegaron la conducta, razón por la cual no podía encontrarse en el vehículo como fue indicado en los descargos y, (ii) agredió mediante puños a un jugador del equipo rival, pues no tendría sentido que producto de una agresión exclusivamente verbal, el jugador del registro del Pasto cayera al suelo. Lo anterior además del hecho que en el acta del PMU, se anotó por parte de la misma fuerza pública, en qué consistió la agresión efectuada”.

Así que con los dos futbolistas de Atlético Bucaramanga se decidió:

“Johan Camilo Caballero y Edwin Ronaldo Tavera, jugadores del registro del Club Atlético Bucaramanga, sancionados con seis (6) fechas de suspensión y multa de $1.100.000, por incurrir en la infracción contenida en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, en el partido disputado contra Deportivo Pasto”.