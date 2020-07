Zidane explicó la ausencia de James Rodríguez en el partido de Real Madrid

Sorprendió que para la visita a Athletic Club en la lista de convocados no estuviera James Rodríguez. Más allá de jugar o no, Zinedine Zidane lo había citado a todos los partidos tras la reanudación de LaLiga.

¿Qué pasó esta vez? Fueron 23 los futbolistas convocados por el DT a la visita de Real Madrid a Athletic Club en Bilbao y dentro de ellos no estuvo el colombiano. Se le preguntó a Zinedine Zidane luego del 0-1 que logró el cuadro madridista con gol de penalti de Sergio Ramos.

“James Rodríguez ha querido quedarse fuera por un tema suyo”, aclaró el DT de Real Madrid frente a la pregunta que se le hizo por el colombiano. Nada más. Zidane evitó entrar en detalles al respecto.

James Rodríguez tras la reanudación de LaLiga

El colombiano solo ha disputado 78 minutos (fue titular ante Real Sociedad en San Sebastián). Es más que evidente que él no es una de las primeras opciones para el DT al momento de armar el equipo. Le tocó quedarse en la suplencia en 5 de esos compromisos que disputó Real Madrid desde que volvió el fútbol, más allá de la posibilidad que se tiene de hacer 5 cambios.

En ese tiempo, además, James Rodríguez dio un par de entrevistas en las que dejó en claro que su presencia en la actual plantilla de Real Madrid no es algo que estuviera en sus planes. Él prefería aceptar una de las ofertas que llegaron para su salida. No se dio y terminó quedándose en una situación que sabía que sería de esta forma.

Más de Zinedine Zidane sobre James Rodríguez en la rueda de prensa

Públicamente se sabe que el DT y el futbolista tuvieron una conversación. Se lo preguntaron en Bilbao y el DT dijo. “Son cosas nuestras. He preguntado, he contestado y ya está. No voy a hablar más de eso”.

Al ser consultado por James Rodríguez, también se le mencionó a Gareth Bale. “Sobre él… hay jugadores aquí, tengo que elegir y lleva dos partidos sin entrar. Siempre intentáis buscar cosas con los jugadores. Puedes preguntar, muy bien, no digo nada, pero siempre me dices lo mismo. Hay 25 jugadores y tengo que trabajar con todos”.