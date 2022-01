Tottenham vs Liverpool: la lucha por Luis Díaz

El club londinense lanzó una segunda oferta para hacerse con los servicios del jugador colombiano. Liverpool también irá a la carga.

Son horas clave para el futuro de Luis Fernando Díaz Marulanda. Continúan las conversaciones entre Porto y Tottenham Hotspur para cerrar la operación que ponga al guajiro en la Premier League. Al parecer, los ingleses mejoraron la oferta y en Portugal se estaría sopesando la idea de aceptarla.

Se habla de 48 millones de euros, más diez o quince millones en variables, bonos y logros conseguidos. En total, el fichaje estaría redondeándose en 60M€, una cifra mucho más cercana a las pretensiones del club dragón. En las últimas horas surgió el rumor de que el célebre empresario Jorge Mendes oficiaría como intermediario entre clubes, algo que no caería bien en el entorno de Díaz, según el periodista Felipe Sierra.

Por su parte, Liverpool sigue tanteando el terreno y estaría por lanzar una bomba que supere lo ofrecido por los Spurs. Al parecer los avances del equipo de Antonio Conte han despertado la competencia económica, una que los reds estarían dispuestos a proponer. Algo así como una reedición de la final de Champions League pero en el mundo de los negocios deportivos.

🚨 EXCL. #Liverpool go for Luis Díaz with a great offer. #Tottenham made a second proposal, but it wouldn’t happen because the Colombian wants his agent to be there and not Jorge Mendes in the operation

🔥 Hot hours… pic.twitter.com/BQZ7wQaxHh

— Pipe Sierra (@PSierraR) January 28, 2022