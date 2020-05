“Teo Gutiérrez se portó mal siempre en Racing, desde la primera semana no lo bancó nadie”





Declaraciones de Jorge De Olivera, uno de los arqueros que compartió plantel con Teo Gutiérrez en Racing Club (2010-12). Según él, las actitudes del colombiano cayeron mal en el equipo desde el principio.

Así lo contó en charla con el Diario AS en Argentina, quien hoy en día es arquero de Platense en la categoría de ascenso en el fútbol argentino, mientras Teo Gutiérrez hace parte del plantel de Junior con el que ganó un par de títulos y viene de jugar la final de Liga.

“El de Racing Club era un grupo sanísimo, pero la verdad es que Teo se portó mal siempre. Desde lo deportivo no puedo decir nada, pero era un pelotudo bárbaro. Desde la primera semana no lo bancó nadie, lo conocimos y le soltamos la mano, pero no dejaba de ser un compañero y dentro de la cancha había que defenderlo a muerte”, contó De Olivera sobre el colombiano.

Teo Gutiérrez, que en Racing Club tuvo a Diego Simeone, Miguel Russo y Alfio Basile como entrenadores, marcó 20 goles con el elenco de Avellaneda antes de volver a Junior de Barranquilla en 2012. Fue uno de los momentos más importantes de su carrera y se cortó tras el hecho ya conocido de la supuesta arma que sacó en un vestuario tras la caída del equipo en el clásico ante Independiente.

“Lo que menos pensábamos era que el tipo iba a sacar un arma de la mochila. Yo estaba muy cerca, le pedí que bajara eso y puso el fierro delante mío. Se terminó todo cuando entró el de seguridad… Se dijeron muchas cosas, pero prefiero contar hasta ahí. Yo no fui el protagonista esa tarde. ¿Si el arma era de verdad? No entiendo nada de eso, pero si era una réplica estaba muy bien hecha”, aseguró De Olivera sobre Teo Gutiérrez.