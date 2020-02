Su ídolo es James Rodríguez: “El tipo de jugador al que aspiro igualar”

Hace 4 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Si le preguntan por un referente, él lo tiene claro: Es James Rodríguez. Modelo a seguir por parte del colombiano Kevin Agudelo, refuerzo de la Fiorentina.

El volante colombiano llegó cedido a la Fiore por un año y medio; además, se tiene una opción de compra obligatoria en función de los objetivos logrados por el jugador. Kevin Agudelo cambia de club en Italia en menos de un año, desde su llegada al Genoa a mediados de 2019, procedente del Atlético Huila.

En una entrevista que le hicieron al nuevo refuerzo de la Fiorentina, Kevin comentó que no le interesa si en estos momentos le piden en su nuevo club algo de paciencia, mientras pasa la adaptación. Finalmente, entiende que eso es parte de su trabajo también.

“Sé muy bien que tengo que trabajar mucho, pero puedo jugar en múltiples roles. Si el club me pide paciencia, no me preocupa, tengo entusiasmo y entrenaré antes de ir al campo de juego”, comentó en una entrevista para ‘TuttoSport’.

Una de las frases más llamativas que entregó fue al momento de referirse al jugador que para él es un referente por su forma de jugar y desde luego, lo conseguido en su carrera deportiva. Nada menos que James Rodríguez. Kevin Agudelo siente admiración y respeto hacia el futbolista del Real Madrid.

“Lo admiro mucho. Es fuerte en ambas fases y es el tipo de jugador al que aspiro igualar”, afirmó el volante del Genoa.

Agudelo también admitió que la determinación de aceptar la transferencia en préstamo a la Fiorentina fue algo consultado con su familia, pero no hubo complicaciones. “No fue difícil tomar la decisión, es un gran club. Lo hablé con mi familia y todos me apoyaron”.