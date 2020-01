¿Steven Gerrard, Luis Suárez y Alfredo Morelos?

Lo que pasa con Alfredo Morelos en Rangers, según Steven Gerrard, es “persecución”. También comparó al colombiano con el uruguayo Luis Suárez.









Está bien que ha sido expulsado y muchas veces sus comportamientos no lo ayudan. Pero también se están ensañando con él, especialmente los rivales. Como buen entrenador, Gerrard salió en defensa de su pupilo en el Rangers.

Steven también fue crítico con aquellos que atacan a Alfredo Morelos, especialmente los equipos rivales como el Celtic. Para el DT inglés es como si hubiese una “agenda” para deteriorar la carrera del delantero colombiano.

Hay un fuerte rifirrafe en Escocia, por cuenta de un derbi entre Rangers y Celtic jugado en diciembre, del cual quedó como consecuencia una expulsión de Morelos, algunos conatos de broca con jugadores rivales. Sanciones por doquier, aunque al final de cuentas el colombiano fue uno de los menos afectados.









Esto último provocó una protesta del Celtic. Para ellos, Morelos debió ser castigado. En medio de este ambiente convulso, el técnico Steven Gerrard entregó unas declaraciones en las cuales demuestra respaldo con su jugador y advierte que los rivales están buscando la forma de acabar con el atacante, precisamente tomando como referencia sus antecedentes.

Por supuesto que el entrenador admite que “no me voy a sentar aquí y pintar la imagen de un ángel. Él es un rebelde”. Pero también sabe quién es Morelos como persona y en ese sentido explicó detalles que para los aficionados son desconocidos.

“Él sabe que no es perfecto, pero ciertamente es mal entendido porque hace mucho buen trabajo y se esfuerza mucho por mejorar (…) Está bien, está feliz en casa y hace lo que hace anualmente. Para las personas que no lo conocen, es demasiado generoso, incluso en Rangers, siempre es el primero en levantar la mano o sacar de su bolsillo para las obras de caridad. Él devuelve mucho”, afirmó el entrenador inglés.

El delantero tiene un permiso especial de club para que descanse unos días adicionales, principalmente porque el jugador tiene poco tiempo en la temporada para estar con su familia.

Comparación Aldredo Morelos y Luis Suárez









Por otra parte, el técnico del Rangers también hizo una comparación entre Alfredo Morelos y Luis Suárez porque la personalidad de ambos jugadores en el campo de juego es algo similar. Sin embargo, fuera del césped demuestran otra faceta. Gerrard conoce muy bien al uruguayo, ya que compartieron en el Liverpool.

“Cuando jugué con Luis Suárez en el Liverpool, realmente no tenía fanáticos fuera del club. Solía unirme a la selección de Inglaterra y los jugadores rivales lo despreciaban. No podían creer cuando dije que en realidad era un tipo genuino y un hombre de familia y que tenía un corazón de oro. Es por eso que estos jugadores son especiales, porque lo tienen en su juego. No siempre van a hacerlo bien y todos tienen que aceptarlo”.