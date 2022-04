“Si se da, bien”, el técnico que no descarta estar en la Selección

La búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Colombia continua y hay varios nombres en la lista para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Hasta el momento no se ha sabido nada de quién pueda ser el director técnico más cercano para llegar al banco de la ‘Tricolor’. Después de la eliminación de Colombia en la Eliminatoria Sudamericana y la no clasificación al Mundial de Catar 2022, provocaron la no aceptación de Reinado Rueda para el próximo proceso hacia la Copa del Mundo del 2026.

Varios nombres han sonado en la lista, pero hasta el momento se desconoce el contacto oficial con alguno de ellos. En el sonajero hay nombres como el de Ramón Díaz, Marcelo Bielsa y hasta el mismo Ricardo Gareca entre los extranjeros; mientras que los entrenadores colombianos que están allí son: Alberto Gamero, Juan Carlos Osorio y hasta Luis Fernando Suárez que jugará uno de los repechajes al Mundial.

+“Debo admitir que estoy celoso de los pulmones de Luis Díaz”

+El día que Luis Díaz le anotó al Manchester City en Inglaterra

En entrevista con el programa Zona Libre de Humo, Luis Fernando Suárez actual entrenador de la Selección de Costa Rica habló de su posibilidad de estar en la Selección Colombia. “Dirigir a la Selección Colombia para mi no es una obsesión. Si se da, bien”.

Hasta el momento solo hay rumores sobre la posible llegada del nuevo entrenador de la ‘Tricolor’. Aún se desconoce si seguirán los mismos jugadores del actual equipo para el nuevo proceso.