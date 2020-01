Roger Martínez no está en los planes del América de México

Hace 48 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El delantero colombiano Roger Martínez no es tenido en cuenta por el cuerpo técnico del América de México.

En otras palabras, no lo quieren. Punto. Por muy buen jugador que sea, en el club no cayó bien que el jugador piense más en una transferencia internacional, en lugar de focalizarse en su club.

“Roger Martínez está entrenando al parejo con nosotros, todo el tiempo, pero no va a estar tomado en cuenta, en mi cabeza no está Roger”, afirmó el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera.

¿Por qué esta reacción con Roger Martínez?

El jugador tiene la idea de salir, sin que aún esté acordado alguna posibilidad. Tuvo una oferta del Genoa en Italia, sin mayor repercusión. Se cayó ese negocio. Igual sucedió con el Inter de Miami, oferta descartada por el propio delantero de la Selección Colombia.

Como no concretó nada, regresó al club americanista, donde lo recibieron como a todo empleado de una empresa. De allí a tener posibilidades de competir, es algo imposible a juzgar por la situación actual. No tiene cabida allí y quién sabe hasta cuándo.

“Yo lo agarré el torneo pasado y le dije: ‘Está bien, yo puedo entender que tienes ganas de volver a Europa pero rómpela aquí y después si viene, va a venir todo el mundo’, porque afortunadamente están viniendo a buscar jugadores del América”, explicó el ‘Piojo’ Herrera.

El técnico también dejó dos explicaciones más, que reflejan la actual situación de Martínez. La primera, cuando habló del patrón, el jefe máximo: “Si algo le pega al patrón es que alguien se quiera ir de su empresa. No hay marcha atrás porque esta es una situación que se tomó en la cabeza de esta institución”.

Luego aclaró que no tiene nada en contra de Roger Martínez, a quien considera un buen muchacho. Simplemente parece ser una instrucción de arriba y ante eso, nada por hacer: “No es un mal chavo, quiero aclarar eso, no está mal en el grupo, yo no tengo nada contra Roger pero sí a todos nos molesta, yo por lo menos estando afuera del América y ahora que lo he vivido adentro, me molesta que alguien quiera irse de una institución buena”.

