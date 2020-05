Rodrigo Riep y un primo de Juan Fernando Quintero declararon a favor de Sebastián Villa





En la causa judicial por violencia de género en contra de Sebastián Villa, días atrás testificaron la hermana y una amiga de Daniela Cortés. Ambas revelaron que el futbolista supuestamente maltrataba física y psicológicamente a su expareja. El viernes fue el turno de Brian Álvarez y Rodrigo Riep, primo de Juan Fernando Quintero y representante del jugador de Boca Juniors, respectivamente.

Diario Olé tuvo acceso a las declaraciones que entregaron a la fiscal del caso, Verónica Pérez, y publicó algunos apartes. El familiar y asistente del mediocampista de River Plate afirmó que vio a la joven el 27 de abril, cuando acompañó al extremo de la Selección Colombia a su hogar, minutos después de la agresión que se denunció.

“La verdad es que no tenía absolutamente nada. Yo estaba a tres o cuatro metros de distancia y ella, de la puerta para adentro en una zona demasiado iluminada. Cuando nosotros salimos para la casa a buscar el pasaporte, Juanfer llamó a Daniela y me avisó que no había problemas, que fuéramos. Ella no se sorprendió cuando volvimos”, relató al ser interrogado acerca de si evidenció heridas en la paisa.

Riep, por su parte, contó que sabía de “ese ida y vuelta permanente” de la pareja, que terminaba su relación y a los meses se reconciliaba. Aseveró que el nacido en Bello le habló en febrero de su intención de darle otra oportunidad al noviazgo. Sin embargo, la cuarentena por el COVID-19 complicó la convivencia y reaparecieron las peleas.

“Las discusiones arrancaban porque Daniela se había llevado 400.000 pesos (argentinos) de un millón que había retirado Sebastián del banco para pagar la cuota de su auto”, manifestó el ahora agente de los dos hombres de la Tricolor y exvolante del Deportivo Independiente Medellín, quien también dio detalles de lo ocurrido el 27 de abril.

“Sebastián me llama haciendo una videollamada. Yo lo único que escuchaba era: ‘A mí no me vas a dejar, hijo de put*, negro malparid*, gonorre*’, y distintos insultos hacia él. Yo le decía que se tranquilizaran (…) Cuando llegó a lo de Juanfer me contó que se encerró en la habitación y ella le pateaba la puerta”, expresó.

Y agregó: “Pasan dos horas más o menos y vemos este tipo de posteo. Me llama desesperado, asustado, diciéndome que: ‘Cumplió con las amenazas que me hizo de destruirme la carrera, mirá lo que hizo’ (…) Le estaba haciendo todo lo que había dicho que le iba a hacer, que lo iba a destruir y me aseguró que nunca la agredió ni la tocó. En la videollamada no vi ninguna marca o señal que puede interpretarse como golpe en su rostro y tampoco que Sebastián Villa la haya tomado de los brazos durante una discusión”, señaló Rodrigo Riep.