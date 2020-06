¡Respuesta de Zidane a las declaraciones de James Rodríguez!

Pasó otro partido de Real Madrid en el que James Rodríguez fue suplente y no ingresó. Sin él vencieron 2-0 a Real Mallorca. Tras el resultado le preguntaron a Zinedine Zidane por la situación del colombiano que dio unas declaraciones horas antes del compromiso.

James Rodríguez habló para el Gol Caracol y dentro de lo que respondió, dejó esta frase: “Es buena pregunta, también quisiera saber por qué no juego”. Después de decirlo, le pasó de nuevo. Suplente sin minutos ante Real Mallorca. Venía de jugar 75 ante Real Sociedad.

Al final del compromiso, en la rueda de prensa que dio Zinedine Zidane, una de las preguntas fue sobre el tema. James Rodríguez volvió a quedarse sin acción. Pasó en 3 de los 4 juegos de Real Madrid tras la pandemia. El futbolista dice no saber por qué no juega y por eso la consulta al DT.

¿Qué dijo Zinedine Zidane?

“No te voy a explicar nada. Yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. James Rodríguez es un jugador como todos y sé que él quiere jugar más, como todos, es normal. Son decisiones. Yo intentó hacer las cosas como entrenador del Real Madrid, pero no tiene que ver nada con eso porque un día es James, otro día es Gareth, otro día es Isco. Vosotros siempre sacais uno. Al final, esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso. No me voy a meter en lo que queréis, que es sacar portadas”, respondió.

Lo que había dicho James Rodríguez

Así respondió cuando le preguntaron, ¿por qué no juega? “Es buena pregunta. También lo quisiera saber. Cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes tu base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que tú sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben lo que digo”.

Y al ser consultado por la existencia de algún tipo de problema con Zidane, dijo: “No hubo nunca ninguno. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal de trabajo (…). No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!”.