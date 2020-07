Después de la decisión de James Rodríguez que hizo pública Zinedine Zidane, contando que él pidió no ser convocado a un partido de Real Madrid, aparecen opiniones de este estilo en medios de comunicación en España.

Quien la dijo fue Juanma Castaño, presentador de El Partidazo de Cope, programa radial español. Allí aseguró: “Real Madrid no le debería pagar más a James Rodríguez después de pedir no ir convocado por no sentirse importante y borrarse de las últimas jornadas”.

Eso pasó, según Zinedine Zidane, hace una semana cuando Real Madrid derrotó a Athletic Club. Al final del juego le preguntaron por la ausencia del colombiano en la convocatoria y el DT respondió: “ha querido quedarse fuera por un tema suyo”.

James Rodríguez, afuera en 3 partidos de Real Madrid

Después de esa declaración se jugaron otras dos jornadas de LaLiga 2019-20 en las que el equipo líder venció a Deportivo Alavés y Granada CF. En las dos, James Rodríguez tampoco estuvo citado. ¿Consecuencia de lo que pidió, arreglo entre las partes u otra situación?

Del tema no se habló directamente en el ámbito público. Lo que se conoce es lo evidente. El futbolista colombiano dejó de ser convocado. Lo había sido en las 6 primeras jornadas que disputó Real Madrid tras la reanudación de la competencia. Eso sí, solo jugó en una de ellas (ante Real Sociedad).

¿James Rodríguez volverá a jugar en Real Madrid?

A Zinedine Zidane le hicieron la pregunta directa antes del juego ante Granada y luego de conocer la situación ya reseñada entre el mediocampista, el DT y el club: ¿James Rodríguez va a volver a jugar con Real Madrid? El francés solamente respondió con un “no lo sé”.

Al equipo le restan 2 partidos en la temporada de LaLiga. Se juega el título. Tiene 4 puntos de ventaja. Podría coronarse anticipadamente. Son compromisos ante Villarreal y CD Leganés. Luego de eso volverá a la Champions League en la que debe visitar a Manchester City por un cupo en cuartos de final.