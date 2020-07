Real Madrid: ¿La razón por la que James Rodríguez habría pedido no ser convocado?

Zinedine Zidane aseguró que la razón por la que James Rodríguez no viajó a Bilbao con la delegación de Real Madrid ha sido un tema suyo. Él habría pedido no ser convocado y empiezan las especulaciones al respecto.

Es que Zidane no lo dijo y aseguró que no piensa profundizar en el tema. Luego del 0-1 de Real Madrid sobre Athletic Club, le consultaron por la ausencia del colombiano y solo respondió: “James Rodríguez ha querido quedarse fuera por un tema suyo y ya está; son cosas nuestras. He preguntado, he contestado y ya está. No voy a hablar más de eso”.

Así que a falta de 4 partidos para el final de LaLiga y todavía con Champions League por delante, queda la duda: ¿qué pasa con James Rodríguez? Ahora no fue convocado y cuando sí lo estaba siendo tras la reanudación del fútbol, solo jugó en 1 partido (estuvo convocado en 6).

¿Por qué James Rodríguez habría pedido no ser convocado?

Al tiempo en que Real Madrid juega las últimas fechas de LaLiga, el colombiano estaría buscando definir su futuro. Está claro que no tiene lugar en el cuadro madridista y por eso incluso intentó no quedarse en la temporada en curso. Públicamente ha contado de una oferta que llegó por él, que quería aceptar y que no se aceptó.

Ahora bien, en este momento ya habría empezado el plan para poder irse al final de la temporada. Según versión del Carrusel Deportivo (Cadena SER), James Rodríguez trabaja junto a su agente para lograr encontrar la mejor opción de cara a las próximas temporadas. Estaría decidido a irse de Real Madrid.

“James Rodríguez ve imposible ir al Atlético de Madrid. Eso trasmiten los agentes del jugador en las diferentes negociaciones que mantienen con clubes importantes de Europa. En esas charlas, donde también se habla de la elevada prima de fichaje que pide el entorno de Cavani a cualquier club, una locura a ojos de tomó el mundo, queda claro que lo de James al Wanda es una quimera.

“Según ha podido saber Carrusel Confidencial, James Rodríguez aún quiere jugar en el Wanda y el Atlético estaría dispuesto a esperar todo el verano como el año pasado, pero el colombiano prefiere no hacerse falsas ilusiones y ha dado la orden de que le consigan cuanto antes otro club. Al Atlético no le importaría nada esperar por James, de hecho Simeone sigue buscando un jugador que cumpla ese perfil, cosa complicada, antes de fichar deben vender y tienen pendiente además un último pago al Chelsea por Morata que ralentiza por el momento cualquier operación.

“El Madrid tiene que vender a James sí o sí, pudiendo ser moneda de cambio en alguna negociación. El nombre que todo el mundo tiene en mente es el de Fabián, pero el Nápoles quiere dinero en mano por el futbolista español y además ya no está Ancelotti, valedor del colombiano”. Esas negociaciones habrían desatado en la decisión de no estar disponible ante Athletic Club este domingo.