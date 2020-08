Arrancó la pretemporada de Real Madrid pensando en los compromisos del 2020-21 y James Rodríguez no estuvo presente. En total fueron 12 las ausencias, todas ellas justificadas al ser futbolistas citados a sus selecciones nacionales.

En el caso de James Rodríguez no tiene que ver con eso. La Selección Colombia no tiene compromiso internacional en esta fecha. Sin que sea algo oficial, su ausencia se debería a su casi segura salida del club. Es algo en lo que se trabaja y por lo cual no fue tenido en cuenta en los últimos 6 juegos de la temporada anterior.

24 días después del último compromiso oficial de Real Madrid (ante Manchester City), la situación con el futbolista colombiano no ha cambiado. Oficialmente sigue haciendo parte del equipo. Tiene contrato pero busca una salida. Aparentemente hay negociaciones avanzadas con Everton FC.

James Rodríguez y las demás ausencias en el entrenamiento de Real Madrid

Zinedine Zidane dirigió la primera práctica de la pretemporada con un grupo reducido de futbolistas respecto al que tendrá en la campaña. 12 de los que no estuvieron hacen parte de convocatorias de sus selecciones para compromisos de la UEFA Nations League. Ellos son:

Thibaut Courtois (Bélgica), Andriy Lunin (Ucrania), Dani Carvajal (España), Sergio Ramos (España), Raphaël Varane (Francia), Ferland Mendy (Francia), Sergio Reguilón (España), Toni Kroos (Alemania), Gareth Bale (Gales), Marco Asensio (España), Eden Hazard (Bélgica) y Luka Jovic (Serbia).

James Rodríguez no estuvo pero su ausencia no se debió a lo mismo. En la Selección Colombia se cambió la idea de hacer una convocatoria para esta Fecha FIFA. No hubo. Así que la situación con el colombiano tiene que ver con la negociación que estaría en curso para su salida de Real Madrid.

Everton… ¿el próximo equipo en el que entrenará James Rodríguez?

Todo parece encaminado hacia la llegada del futbolista colombiano al equipo de la Premier League. Carlo Ancelotti, el primer DT que lo tuvo en Real Madrid y que también lo tuvo en Bayern Múnich, ha pedido su contratación. Estaría muy cerca de conseguirse y la ausencia en las prácticas del cuadro madridista es una señal.

La presentación de exámenes médicos en dicho equipo ya estaría programada para realizarse durante esta semana. Al futbolista se le vio de vacaciones en Portugal. Sería la última parada antes del arribo a Inglaterra. James Rodríguez estaría cerca de firmar con Everton en el que sería compañero de Yerry Mina.