Ramón Jesurún: “Sacaron mis palabras de contexto”

Luego de la controversia, la explicación y las disculpas (de ser necesarias) Ramón Jesurún aclaró qué quiso decir con la frase de los “verdaderos dueños del fútbol”.

Las frases, por supuesto, cayeron mal en un amplio sector de la afición. ¿Entonces los hinchas no importan? Jesurún, en el centro del debate. Además, con la salida de Reinaldo Rueda hay quienes insisten en que también debieron dar un paso al costado los dirigentes.

Sobre la Federación Colombiana de Fútbol existen muchas críticas. Para hacer precisión sobre estos detalles, Jesurún volvió a explicar públicamente cada una de sus intervenciones. “No deben sacar mis palabras de contexto”, contestó en una entrevista para WIN Sports.

☀☕“La renuncia de nosotros la deben pedir los que mandan en el fútbol” Ramón Jesurun, Pdte. Federación Colombiana de Fútbol#PrimerToque pic.twitter.com/v8QtYxu4rz — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 20, 2022

El dirigente reafirma que “de pronto mis palabras fueron un poco duras, pero es la verdad. A nosotros todo el mundo nos pide la renuncia”. Técnicamente, quienes tienen la potestad para sacarlo a él de la Federación es la dirigencia. “Dependemos de una asamblea, de los afiliados”.

“Cuando hablo de los verdaderos dueños del fútbol no es una mentira. De pronto es un poquito fuerte la palabra, claro que sí. El hincha es importante. Yo no he dicho nada”, afirmó el dirigente.

De nuevo, refiriéndose a los hinchas, les dijo: “Si a alguien molestó, les pido excusas, pero no he dicho absolutamente nada que no sea cierto”.

“Todo el mundo dice que cuando se va, que por qué no renuncia. Le dicen a uno eso, desconociendo que la tarea que uno cumple es con la Selección Colombia de mayores, pero nosotros tenemos cientos de tareas, que si no estaríamos cumpliendo no nos iban a apoyar”.

“Eso fue lo que traté de decir. De pronto hay sensibilidad porque lo agreden a uno también. Uno también tiene que reaccionar. No se trata de un reto. Sabemos que el hincha es demasiado importante. Todos nos necesitamos, pero hay una jerarquía y hay unos dueños, que son los afiliados”, sostuvo.